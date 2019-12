Foto: Pexels

Māte ar piecgadīgo meitu brauc trolejbusā. Māte izņem apelsīnu, nomizo, pasniedz meitai, bet miziņas izmet pa atvērto logu. Pasažieri sašutuši. Arī meitene izsaucas:

– Mammu, ko tu dari!

Pasažieri to novērtē atzinīgi:

– Tādai mātei tomēr ir tik labi audzināts bērns!

Tad bērns pabeidz sakāmo:

– Tās taču jāliek pie kandžas!

***

Iepazīšanās portālā pamanīju meiteni, kura savā aprakstā ietvērusi teikumu: “Nav iebildumu pret seksu par naudu.” Spriežot pēc fotogrāfijas, maksās viņa…

***

– Mammu, mani skolā kaitina, saukā par mafiozi.

– Es rīt aiziešu pie direktora par to aprunāties.

– Labi, tikai izdari tā, lai tas izskatītos kā nelaimes gadījums.

***

Filozofijas eksāmenā profesors studentiem uzdeva tikai vienu jautājumu: “Kāpēc?”

Visaugstākais vērtējums tika piešķirts studentam, kurš atbildēja: “Kāpēc gan ne?”

***

Priekšnieks padotajam: – Nē, nu labi, es zināju, ka jūs darbā mēdzat gulēt, bet uzvilkt pidžamu – tas jau ir par daudz!

***

Zvans vīram:

– Mīļais, vai atbrauksi man pakaļ?

– Nē!

– Kāpēc?

– Tu vakar iegādājies SUPERĒRTAS kurpes ar 15 cm papēdi, kuru NEMAZ NEJŪT! Tāpēc ej vien ar kājām.

***

– Rudens. Lietus lāses skumji bungoja logā. Vējš gaudoja kā ievainots vilks. Likās, ka debesis raud kā mazs bērns. Tādā laikā vienīgā vēlēšanās ir ietīties siltā pledā…

– Klau, manuprāt, tu tā dīvaini iesāki paskaidrojumu par to, ka nokavēji darbu.

***

Divas dienas TV meteorologs solīja sniegu, bet tas nesniga un nesniga. Nākamajā vakarā diktore vaicā:

– Nu, Pēteri, kur ir tie 20 cm, kurus tu man vakar apsolīji?

Meteorologs saķēra vēderu un pazuda no kadra, bet attēls dažas minūtes raustījās no studijas darbinieku smieklu lēkmes.

***

Divas blondīnes pļāpā:

– Man vakar bija lielisks sekss. Mums abiem tas tik ļoti patika, ka atkārtojām atkal un atkal!

– Un kurš tas bija?

– Neturi mani par muļķi – ja es kādam par viņu stāstīšu, tad noteikti ne jau viņa sievai!

***

Vīrietis nobalso mašīnu, iekāpj un saka autovadītājam:

– Kāpēc jūs tik vieglprātīgi uzņemat ceļabiedrus, ja nu es esmu maniaks?

– Iespēja, ka vienā mašīnā nonāks divi maniaki, ir pavisam niecīga…

***

Uzraksts zoodārzā:

– Dārgie pērtiķi, jums “pieleks” ātrāk – nepieņemiet neko ēdamu no apmeklētājiem!

***

Ir labi būt kāpuram: tu ēd – ēd – ēd,

tad iekūņojies,

guli – guli – guli un

pamosties – skaistulis!

***

Es strādāju uzņēmumā, kas ražo durvju drošības sistēmas, un, lai parādītu, kā tas darbojas, zvanīju pie dzīvokļu durvīm. Ja neviens neatvēra, es vienkārši atstāju reklāmas brošūru uz virtuves galda…

***

Daži no vīriešiem nesaprotamajiem sieviešu ieradumiem:

• Viņa skatās seriālu un aizmieg, bet tiklīdz vīrietis pārslēdz TV uz futbolu, uzreiz pamostas un kliedz: “Es skatos!”

• Pārģērbjas vēl vismaz pāris reizes pēc tam, kad teikusi: “Nu, es esmu gatava!”

• Iztērē daudz laika un naudas nagu pieaudzēšanai, lai vēlāk visu vakaru šņukstētu, jo vienu nolauzusi.

• Kopīgi plāni nedēļas nogalei vienmēr rodas piecpadsmit minūtes pirms vīrietis devies makšķerēt.

• Ieiet veikalā pēc maizes, iztērē piecdesmit eiro, turklāt aizmirst nopirkt maizi.

• Futbola vai hokeja mača laikā apsēžas blakus ar frāzi: “Vai varam aprunāties?”

• Ja mūsējie zaudējuši, noteikti no rīta painteresējas, kā mačs beidzās. Piebilst: “Nu es taču teicu, ka viņi zaudēs.”

• Kad vīrietis jau izgājis no veikala un iedarbinājis automašīnu, viņa piezvana un saka: “Paņem kaut ko garšīgu pie kafijas!”

• Jautā: “Vai tu atceries, kas šī par dienu?”, tā vietā, lai vienkārši pateiktu.

• Mazgājot apģērbu, nepārbauda kabatas, bet, ja drēbes karājas uz pakaramā, noteikti ne reizi vien pārbaudīs visas kabatas.

• Regulāri aizmirst, vai vīrs mīl, tāpēc pastāvīgi par to jautā.

***

Darba intervija

1. Kāpēc izvēlējāties tieši mūsu uzņēmumu?

– Es, tāpat kā visi citi kandidāti pirms un pēc manis, aizsūtīju CV uz desmitiem vietu. Kur ātrāk un izdevīgāk iekārtošos – tur būs labi.

2. Kāpēc, jūsuprāt, mums vajadzētu izvēlēties jūs?

– Vai jums vispār ir vajadzīgi darbinieki? Nu, tad te es esmu. Darbinieks. Tieši mani vajadzētu izvēlēties kaut vai tikai tāpēc, ka nepārprotami esmu gudrāks par visiem tiem, kas uz šiem jautājumiem atbild standarta muļķības. Un, starp citu, gudrāks par tevi, jo es nekad nebūtu uzdevis tik stulbus jautājumus.

3. Kādu algu jūs vēlētos saņemt?

– 2,5 USD miljoni gadā. Kas tas vispār par jautājumu? Protams, es vēlos saņemt tik augstu algu, cik jūs varat man maksāt. Bet jūs jau vienalga nemaksāsit. Jebkurā gadījumā izvēli izdarīšu es: jūs nosaucat cenu, es saku – piekrītu vai nepiekrītu.

4. Kāpēc jūs pametāt savu iepriekšējo darbu?

– Vai jums nav vienalga, kāpēc es aizgāju? Tāpat jūs manis dēļ neko nemainīsiet. Nu ko jums dos mana atbilde? Pirmkārt, es samelošu. Otrkārt, pieņemsim, ka atbildēšu godīgi: maza alga vai karjeras izaugsmes trūkums, nesapratos ar kolektīvu vai nepatiku priekšnieka sunim. Nu un? Jūs taču nezināt, vai man saskanēs ar jūsu priekšnieku, kolektīvu un visu suņiem. Un neuzzināsiet, kamēr nepamēģināsiet.

5. Kā jūs redzat sevi pēc 5/10/20 gadiem (mūsu uzņēmumā)?

– Ja es būšu tik neapdāvināts, lai paliktu jūsu uzņēmumā 5 gadus, tad mani vispār nav vērts ņemt darbā. Jā, un jūsu uzņēmums… Man ir pretjautājums: kādi ir uzņēmuma plāni nākamajiem 5/10/20 gadiem? Ko? Tādu nav? Tātad, ja jūs paši nezināt, kas ar jums notiks 20 gadu laikā, vai uzņēmums pastāvēs un kādu nišu tas plāno ieņemt, tad kā lai es zinu?

6. Kādi bija jūsu sasniegumi iepriekšējā darbā?

– Tātad jums nepietika ar CV. Nu labi. Es strādāju izcili un lieliski paveicu savus pienākumus. Tas ir mans sasniegums! Ja jūsu darbinieki strādā tā, ka par labu darbu to var nosaukt tikai reizēm, tad es jūs sarūgtināšu: ja vadība ir pareizā un darbs – labs, nekādiem sasniegumiem nav jābūt! Vienkārši jāstrādā, nevis jātiecas pēc sasniegumiem!

7. Kādu jūs vēlētos redzēt savu priekšnieku?

– Es gribētu viņu neredzēt. Tas pirmkārt. Un otrkārt – nopietni runājot, man vienalga, kā viņš izskatās. Galvenais, lai viņš būtu priekšnieks: tāds, kas prot normāli un skaidri formulēt uzdevumus. Bet pārējais – nu lai viņš kaut vai sarkanos šortos uz balta skrejriteņa pārvietojas pa biroju.

8. Kādas ir jūsu priekšrocības?

– Es protu spēlēt uz arfas un spļauju 10–15 metrus tālu. Ja nepieciešama mana kvalifikācija, tā norādīta CV. Ja jums vajadzīgs kaut kas cits, pajautājiet. Ja paši nezināt, ko vēlaties un kas nepieciešams, tad, atvainojiet, es nevaru palīdzēt. Noformulēt slēptas un neskaidras vēlmes – tas ir psihiatru lauciņš.

9. Kādi ir jūsu trūkumi?

– Ziniet, man ir trūkums – es labi dziedu, un kaimiņi par to sūdzas. Taču mūzikas skolā teica – talants. Man ir vēl viens trūkums: kad es ēdu zupu, es to ar karoti smeļu nost no sevis, nevis pret sevi! Jūs izlemiet, kas jums vajadzīgs, un es pateikšu, vai man tā trūkst. Ja nezināt, kas jums vajadzīgs, pieņemiet darbā mani, mēs esam pārsteidzoši piemēroti viens otram: man arī nav ne jausmas, kas jums vajadzīgs! Mums būs mīlestība un sapratne. Pie viena varat atlaist savu personāla speciālistu, viņš ir acīmredzami nekompetents.