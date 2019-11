Foto: Yuliya Apanasenko/SHUTTERSTOCK

Klepus, aizlikts deguns, sāpes kaklā, asarojošas acis un vājums liecina par vienu – ir sācies nepatīkamais vīrusu un saaukstēšanās laiks. BENU aptiekas farmaceite Ilze Priedniece dalās vērtīgos padomos, kā no saaukstēšanās pasargāt sevi un savus mīļos.

Kādi ir saaukstēšanās simptomi

Saaukstēšanās ir augšējo elpošanas ceļu saslimšana, kas piemeklē, mainoties gadalaikiem un gaisa temperatūrai, kā arī brīžos, kad organisms ir pakļauts pārslodzei, rezultātā tas ir uzņēmīgāks pret dažādiem vīrusiem. Piemēram, ilgstošs stress, fiziska un garīga pārslodze, miega trūkums un diētas ir izplatītākie saaukstēšanās cēloņi, kam īpaši liela ietekme uz imunitāti tieši rudens un ziemas sezonā, kā arī pavasara pirmajā pusē. Nereti saaukstēšanās ir organisma reakcija uz pārslodzi, signalizējot, ka tam nepieciešama atpūta un pāris dienu vēlams palikt mājās mierīgā režīmā.

Farmaceite I. Priedniece skaidro – saaukstēšanās pazīmes parādās pakāpeniski. Sākumā parasti ir kakla sāpes, regulāra šķaudīšana un iesnas, kam var pievienoties paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, nogurums un nespēks.

Pamanot pirmos saaukstēšanās simptomus, vēlams palikt mājās un pastiprināti uzņemt šķidrumu: gan ūdeni, gan zāļu tējas, kam papildus var lietot C vitamīnu. Lai mazinātu sāpes kaklā, to ieteicams skalot ar kumelīšu vai salvijas uzlējumu, paralēli var lietot sūkājamās tabletes vai aerosolus. Ja ir iesnas, degunu ieteicams skalot ar jūrasūdeni un lietot deguna pilienus.

Kā izmantot tautas metodes

Lai atvieglotu saaukstēšanās simptomus, var karsēt kājas, ūdenim pievienojot sinepju un ingvera pulveri vai ārstniecības augu piedevas. Kājas nedrīkst karsēt, ja ķermeņa temperatūra ir paaugstināta. Farmaceite iesaka saaukstēšanās laikā pēdas ieziest ar ēteriskās eļļas saturošām ziedēm un uzaut siltas zeķes. Cīņā pret rudens vīrusiem lieti noderēs bišu produkti – medus un propoliss.

Bagātīgs ārstniecisko tēju krājums arī noderēs, lai samazinātu saaukstēšanās simptomus.

Foto: Africa Studio/SHUTTERSTOCK

Tējas, kas līdz tikt galā ar saaukstēšanos un klepu:

• pelašķu tēja – palīdz pret iekaisumu, mazina drudzi un temperatūru;

• ceļtekas tēja – veicina atkrēpošanu, labvēlīgi ietekmē gludās muskulatūras tonusu. Tomēr šo tēju nevajadzētu lietot tiem, kam ir gastrīts;

• mārsila tēja – mazina klepu, bronhītu, veicina atkrēpošanu. Darbojas kā antiseptiķis;

• Islandes ķērpja tēja – tai ir nepārspējama iedarbība klepus ārstēšanā, piemīt antibakteriālas īpašības;

• aveņu tēja – izmanto gan kātus, gan lapas, tai piemīt sviedrējoša, temperatūru pazeminoša un sāpes remdējoša iedarbība;

• liepziedu tēja – sviedrē, mazina drudzi un ķermeņa temperatūru, nomierina. Izmanto kakla sāpju, augšējo elpceļu iekaisuma, bronhīta un klepus ārstēšanai;

• salvijas tēja – labs līdzeklis sāpoša kakla skalošanai.

Ko darīt, ja ir paaugstināta ķermeņa temperatūra

Temperatūra ir organisma aizsargreakcija cīņā ar vīrusiem. Tāpēc ne vienmēr jācenšas to uzreiz strauji pazemināt – jāvērtē individuāli, kādas ir hroniskās slimības un pašsajūta. Pret temperatūru var lietot paracetamolu saturošus līdzekļus gan tablešu, gan pulverīšu jeb karsto dzērienu veidā, tomēr jāseko līdzi to sastāvam, lai nebūtu vairāki paracetamolu saturoši medikamenti vienlaikus. Šie līdzekļi jālieto tukšā dūšā stundu pirms ēšanas vai divas stundas pēc ēšanas, uzdzerot glāzi ūdens. Piemēram, mūsu lasītājs Andris vēlējās uzzināt par preparātu Theraflu, un arī tas satur paracetamolu, tāpēc uz to attiecas viss minētais.

Saaukstēšanās laikā var lietot arī ibuprofēnu saturošus medikamentus, kuri jādzer ēšanas laikā vai pēc tās, lai mazinātu kuņģa un zarnu trakta kairinājumu. Piesardzība ibuprofēna lietošanā jāievēro sirdsslimību, paaugstināta asinsspiediena, kuņģa un zarnu trakta slimību gadījumos un gados vecākiem pacientiem. Lai arī tā šķiet bieži lietota frāze, pirms medikamentu lietošanas noteikti vēlams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, īpaši, ja ir bažas par to ietekmi, piemēram, uz sirdi un aknām.

Kārtīgi jāatpūšas!

Parasti saaukstēšanās pāriet nedēļas laikā, tomēr, ja veselības stāvoklis neuzlabojas, noteikti jāvēršas pie ārsta, lai veiktu padziļinātus izmeklējumus, uzsver farmaceite. Neraugoties uz darbā veicamo pienākumu apjomu, saaukstēšanās gadījumā ir svarīgi palikt mājās, lai neizplatītu vīrusus kolēģiem, kā arī jāatceras, ka pārāk ātra atgriešanās darbā var provocēt atkārtotu saslimšanu vai hronisko slimību saasināšanos.