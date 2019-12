Foto: Pexels

Kur ir robeža starp veselīgu tieksmi un objektivizāciju? Kā saprast, vai partneris mūsos redz dzīvu cilvēku ar visiem plusiem un mīnusiem, vai arī uztver kā objektu, tās vai citas viņuiekvēlinošas īpašības nesēju? Attiecību speciāliste, psiholoģe, grāmatas “Ķermeņa apziņa. Ķermeņa psihoanalītiskais pētījums terapijā” autore Eliša Perrīna sastādījusi pazīmju sarakstu, kas palīdzēs orientēties nesaprotamajās attiecībās.

Problēma, par kuru sāka rakstīt salīdzinoši nesen, nosaukta par “objektivizāciju”. Seksuālo attiecību kontekstā tas nozīmē kontaktu, kurā viens cilvēks redz citā nevis personību, bet gan “priekšmetu, objektu” savu vēlmju realizēšanai. Psihoanalītiķe Dr. Eliša Perrīna daudzus gadus nodarbojas ar attiecību problēmām un veltījusi rakstu tam, kā atpazīt objektivizāciju.

“Nesenais pētījums rāda, ka objektivizācija var būt saistīta ar seksuālu piespiešanu romantiskās attiecībās,” viņa raksta. “Tas nav pārsteidzoši. Satraucošākais ir tas, ka objektivizācija statistiski tiek saistīta arī ar seksuālu vardarbību. Par to diemžēl arī nav jābrīnās.”

Kā noteikt atšķirību starp objektivizāciju un veselīgu tieksmi? Kādi ir brīdinājuma signāli, ka jābūt īpaši uzmanīgam iepazīstoties un esot attiecībās? Ļoti svarīgi spēt atšķirt veselīgu savstarpējo pievilkšanos no neveselīgas objektivizācijas, kurā ir daudz riska faktoru.

Nenobriedis prāts

Sākumā eksperte iesaka saprast, kas vada cilvēku, kad viņš tiecas fiziski objektivizēt otru cilvēku: “Tam, kurš to dara, pēc definīcijas piemīt nenobriedis prāts.” Kad esam ļoti jauni, mēs pasauli redzam kā sastāvošu no daudzām sīkām detaļām. Lai redzētu, kā šīs daļas sader kopā un saskatītu cilvēku kopumā, nepieciešams briedums.

Ja vēl neesam sasnieguši briedumu, tad parasti citus vienkārši uzskatām par “objektiem”, kas kalpo mūsu specifisko vajadzību apmierināšanai vai noteiktā brīdī pilda kādu lomu. Agrīnajā periodā, kad mēs nespējam paši parūpēties par sevi – tā ir dabiska izaugsmes stadija.

Veselīga attīstība ietver cieņu pret citiem kā cilvēkiem ar savām tiesībām, vajadzībām, ierobežojumiem, labajām un sliktajām īpašībām. Vīrietis vai sieviete, kurš citu cilvēku uzskata par priekšmetu, uz viņu raugās tikai no savu vajadzību apmierināšanas viedokļa.

Viņi nespēj domāt par cilvēku kopumā un tāpēc nav spējīgi uz veselīgām, nobriedušām attiecībām, īpaši romantiskām vai seksuālām.

Kā atpazīt objektivizāciju?

1. Lielākajā daļā gadījumu veselīga tieksme nekoncentrējas uz kādu ķermeņa daļu vai īpašu izskatu, piemēram, uz vienu vai otru apģērbu. Ar veselīgu tieksmi apveltītscilvēks var izbaudīt ķermeņa vai tēla skaistumu, bet noteikti aiz tā saskata pašu partnera personību.

2. Ja arī nobriedis cilvēks izjutīs īpašu pieķeršanos kādām niansēm, viņš tās organiski pamanīs un novērtēs partnerī – kā tēla vai personības daļu. Piemēram, ja vīrietim patīk, ka sieviete valkā augstpapēžu kurpes, viņš spēj nodalīt šo tēlu no viņas kā personības – galu galā arī jebkura cita var valkāt tādus apavus. Ja viņš izsaka komplimentu, ka slēpošana padarījusi viņas kājas skaistas, kas tik labi pamanāms augstpapēžu kurpēs, – visticamāk, viņš šo sievieti vērtē kā cilvēku ar ieradumiem un īpašībām, kas padara viņu par individualitāti.

3. Nobriedis cilvēks arī par citiem cilvēkiem runās kā par personībām. Viņš nedala pasauli melnā un baltā un var runāt par savu priekšnieku, ģimenes locekļiem vai draugiem kā par cilvēkiem, kas apveltīti ar labām un sliktām īpašībām. Cilvēks, kurš tiecas citus objektivizēt, tieksies uzskatīt citus par tikai “labiem” vai “sliktiem”, sniedzot virspusēju novērtējumu.

4. Cilvēki, kam ir nosliece objektivizēt, mazāk spēj izjust empātiju nekā citi. Kad saskatām citus kopumā, varam palūkoties uz pasauli ar viņu acīm, pamanīt līdzības un atšķirības, atpazīt stiprās un vājās puses, simpātijas un antipātijas. Šīs spējas nosaka prasmi just līdzi un saprast cita cilvēka viedokli. “Tiekoties ar kādu, kurš, kā tev šķiet, nespēj izjust līdzjūtību pret tevi vai citiem, pievērs lielāku uzmanību tam, kā viņš izturas pret tavu ķermeni,” raksta eksperte. “Varbūt pamanīsi citas pazīmes, kas liecina, ka viņš tevi objektivizē.”

5. Objektivizējot cilvēks var izjust īpašu prieku no pieskārieniem vai noteikta veida seksuālām darbībām ar jebkuru partnera ķermeņa daļu vai domāšanas par to. Tas atšķiras no intīmas tuvības ar to, kurš otru cilvēku uztver kopumā. Eksperte skaidro, ka tas saistīts ar faktu – objektivizācija ir steidzamas vajadzības apmierināšana. Tiklīdz tā ir apmierināta, subjekta uzmanība mēdz pāriet uz kaut ko citu – piemēram, nākamo vēlmi.

Izdarot secinājumus, svarīgi atcerēties: galējības ir reti sastopamas – tas ir, gandrīz nekad nenotiek tā, ka cilvēkam izpaudīsies visas 5 pazīmes vai to nebūs vispār.

“Pamani tendences jūsu attiecībās. Un pats galvenais – pievērs uzmanību tam, kā tu tajās jūties! Kad kāds tevi objektivizēs, tu noteikti jutīsies mazāk novērtēts. Tava bauda var būt virspusēja vai īslaicīga. Tu vari pamanīt, kā tava uzmanība novēršas no sevis, un prāts aizņemts ar minējumiem, ko šobrīd jūt partneris. Tādēļ var rasties lielāka sasaistītības un nedabiskuma sajūta. Un, iespējams, tas saistīts ar faktu, ka tevi objektivizē,” secina eksperte.

Pēc viņas domām ir svarīgi savlaicīgi pievērst uzmanību nosauktajām pazīmēm, jo tās var kļūt par daudz nopietnāku problēmu vēstnesēmnākotnē.