Ilustratīvs attēls Foto: Shutterstock

Ja cilvēks gados regulāri lieto dažādus medikamentus, piemēram, asinsspiediena pazemināšanai, sirdsritma normalizēšanai un pret kādām hroniskām slimībām, viņam ļoti jāuzmanās no nekontrolētas pretsāpju zāļu lietošanas.

Noteikti nevajadzētu paļauties uz TV reklāmās dzirdēto: iedzer šo tabletīti, un sāpju nebūs.

“Jā, sāpju nebūs, bet kombinācijā ar visiem tiem preparātiem, ko cilvēks mūža otrajā pusē lieto, rezultāts var būt diezgan fatāls: tajā ziņā, ka var būt gan kuņģa asiņošana, gan kuņģa čūlas un recidīvi, gan ļoti izteikts nieru bojājums,” brīdina stacionāra Gaiļezers kardiologs Aldis Strēlnieks.

Uzmanīties aicina arī diētas ārsts Atis Tupiņš: “Ar šiem medikamentiem jābūt tā – te ir lietošanas sākums, un te ir beigas. Jācenšas tos lietot pēc iespējas mazākā devā un īsāku periodu. Pēc tam kādas trīs četras dienas jāievēro pārtraukums, un atkal var palietot īsu laiku.

Citādi tiešām var iedzīvoties asiņojošā kuņģī, aknu bojājumos (par to asinsanalīzēs liecinās paaugstināti aknu rādītāji ASAT, ALAT, kā saka, ciroze būs nevis no šņabja dzeršanas, bet no dažādu ķīmisku substanču lietošanas), nieru, imūnsistēmas, kardiālās (sirds) problēmās. Ne velti ārsti, izrakstot pretsāpju medikamentus, vienmēr ar pacientu atrunā to devas lielumu, lietošanas ilgumu un brīdina par iespējamām blakusparādībām.”