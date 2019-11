Publicitātes foto.

Saziņai ar tuviniekiem, fizisko aktivitāšu un veselības uzraudzībai, interešu loka paplašināšanai, ikdienas piefiksēšanai fotomirkļos – nav šaubu, ka viedtālrunis ir labs sabiedrotais arī senioru vecumā. Samsung eksperti apkopojuši dažus svarīgus ieteikumus, ko ir vērts zināt pašiem un nodot tālāk savas ģimenes vecākajai paaudzei, lai gudro telefonu lietošana būtu ērtāka gan acīm, gan pirkstiem, gan arī kalpotu kopējam sirdsmieram.

Lai acīm un rokām vieglāk! Visticamāk, seniors lūgs palīdzību sagatavot tālruni lietošanai. Vai izdosies ar ierīci sadraudzēties, liela loma būs tam, cik labi būs saskatāms teksts, ikonas un attēli. Lai to atvieglotu, Samsung tālruņu iestatījumos (sadaļā “Displejs”) var ieslēgt “Vienkāršo režīmu”, kas palielinās ikonas un tekstu, vienkāršos sākuma ekrānu, tā padarot to labāk pārskatāmu.

Vairākas vērtīgas iespējas atrodamas iestatījumu sadaļā “Pieejamība” – redzei, dzirdei un pieskārienu vadībai. Tur iespējams nomainīt burtu lielumu un stilu, palielināt to kontrastu. Lasāmību uzlabos gaišs teksts uz melna fona, tas samazinās arī acu nogurumu, ja telefonu ilgstoši lieto tumšā vidē.

Noderīga ir arī iespēja pielāgot tastatūras krāsu, piemēram, izvēlēties melnu fonu ar dzelteniem burtiem – tā būs vieglāk ekrānā saskatīt salīdzinoši nelielos taustiņus. Piemērota var izrādīties arī funkcija “Lupas logs”, kas palielina ekrānā redzamo – gluži tāpat kā klasisks palielināmais stikls.

Drošībā gan seniors, gan viedtālrunis! Ir pāris ļoti svarīgas un vienkārši aktivizējamas funkcijas, kas var noderēt gan situācijās, kad pazūd tālrunis, gan arī kritiskākos brīžos, piemēram, nomaldoties pašam senioram. Pirmkārt, noteikti jāaktivizē “Atrast manu tālruni” iespēja – tā atrodama iestatījumu sadaļā “Biometrijas dati un drošība”.

Tas ļaus sekot līdzi, kur atrodas viedtālrunis, no datora to nobloķēt, izdzēst tajā glabātos datus, skatīt pēdējos 50 zvanus un veikt citas darbības. Šajā gadījumā ir būtiski, lai konta pieejas dati būtu zināmi citiem ģimenes locekļiem, kas to varēs paveikt seniora vietā.

Otrkārt, jāapsver, vai nepieciešams aktivizēt “SOS funkciju”, kas kalpo kā trauksmes poga – trīs reizes ātri nospiežot ieslēgšanas pogu Samsung tālruņa sānā, iepriekš norādītajiem kontaktiem tiks nosūtīta atrašanās vieta, priekšējās un aizmugurējās fotokameras uzņemts attēls un piecas sekundes garš audio ieraksts.

Treškārt, papildu drošībai var lejupielādēt aplikāciju “ICE – In Case of Emergency”, kas uz nobloķēta tālruņa ekrāna attēlos svarīgāko informāciju par ierīces īpašnieku, tostarp asins grupu, informāciju par lietotajiem medikamentiem un tuvinieku kontaktus.

Vispirms – tikai pašu galveno! Samsung Galaxy produktu treneris Aleksandrs Smirnovs skaidro, ka viedtālrunis visbiežāk tiks izmantots vien dažām pamata funkcijām – piemēram, zvaniem, sarakstēm vai videočatiem Whatsapp, fotografēšanai, attēlu galerijas aplūkošanai. Šīs pāris lietotnes ieteicams novietot uz sākuma jeb galvenā ekrāna, lai tās ir redzamas uzreiz. Līdzīgi ir vērts izdarīt arī ar biežāk lietotajiem kontaktiem, proti, pievienot tos izlasei, kā arī pa vienam “izcelt” uz sākuma ekrāna.

Viņš arī mudina atcerēties, ka iesācējiem jāpaskaidro pat šķietami pašsaprotamas lietas, piemēram, kā atbildēt uz zvanu, atbloķēt ekrānu, regulēt skaņas līmeni vai atgriezties sākuma ekrānā.

Ja rodas grūtības ar vilkšanas žestiem, tos var izslēgt sadaļā “Pieejamība” un izmantot tikai klasisko viena pieskāriena režīmu.

“Izskaidrojiet pašas svarīgākās pogas, parādiet, kur iespraust lādētāju un kur austiņas. Un galvenais – parādiet, kā ātri un vienkārši ieslēgt klusuma režīmu! Tas var izrādīties ļoti noderīgi teātrī un koncertos,” papildina A. Smirnovs.

Virtuālā “piederumu lādīte” – viedtālrunis ir lielisks aizvietotājs arī tādām ikdienā bieži vien nepieciešamām lietām kā lukturītis, kalkulators, kalendārs un citām, kas vairs nebūs jāmeklē visapkārt pa mājokli.

Tas var parādīt gan laikapstākļu prognozi, gan sabiedriskā transporta sarakstu, gan tuvāko kultūras pasākumu afišu, un pat uzskaitīt ikdienā ar kājām nostaigāto attālumu. Soli pa solim, pacietīgi kopā atklājiet, kur šīs iespējas atrodamas, kā izmantojamas, līdz gudrais tālrunis no vienkāršas zvanu ierīces taps par patiešām noderīgu palīgu visdažādākajos ikdienas brīžos.