Foto: publicitātes

Prestižajā Eiropas start-up konkursā “InnoStars Awards 2019” laureātu vidū ierindoti divi start-up uzņēmumi no Latvijas – “MedHydrogel” un “Vigo”.

No kopskaitā 116 pretendentiem tika izvēlēti 15 uzvarētāji, kuri dalījās ar inovatīvajiem risinājumiem veselības aprūpē, katram balvā saņemot 25 000 eiro lielu finansējumu, apmācības un mentoru piesaisti.

Latvijas start-up uzņēmēji izcēlās ar redzes aizsardzības tehnoloģiju pēc ķīmiskām acu traumām un rehabilitācijas rokasgrāmatu, kas izmanto mākslīgo intelektu.

Konkursu organizē “EIT Health”, kas ir viena no lielākajām Eiropas publiskā privātā sektora partnerībām veselības aprūpes inovāciju jomā.

Konkurss norisinājās jau trešo gadu, un tā uzvarētāji tika izvēlēti no 116 dalībniekiem, kuri pārstāvēja 13 valstis, kas iekļaujas “EIT Health” programmā “Reģionālā inovācijas shēma” (RIS). Kā šī gada uzvarētāji tika atzīti 15 start-up uzņēmumi no Centrālās, Austrumu un Dienvideiropas valstīm, kas joprojām turpina pilnveidoties veselības aprūpes inovāciju jomā.

Ekspertu komisijas izvirzīto start-up uzņēmumu vidū bija pieci uzņēmumi no Portugāles, pa diviem no Latvijas, Polijas, Ungārijas, un pa vienam no Čehijas, Lietuvas, Itālijas un Rumānijas. Katram finālistam tika piešķirts finansējums €25 000 apmērā, kā arī apmācības, individuālais mentorings četru mēnešu garumā un iespēja piedalīties divās apmācību programmās Eiropā.

“InnoStars Awards 2019” balvu ieguvējiem tiks organizētas arī trīs izvērtēšanas intervijas ar potenciālajiem klientiem, investoriem un partneriem. Pēc četru mēnešu ilgās apmācību programmas tiks atlasīti desmit finālisti, kuri novembrī piedalīsies “InnoStars Awards” fināla konkursā un sacentīsies par trīs galvenajām balvām: papildu 25 000, 15 000 vai 10 000 eiro finansējumu.

“Austrumeiropā, Vidusjūras valstīs un Portugālē tiek veikta izcila zinātniskā darbība un veidotas talantīgas komandas,” sacīja Dr. Nuno Viegas, “EIT Health InnoStars” biznesa izveides vadītājs. “”InnoStars Awards” šo valstu start-up uzņēmumiem piešķir līdzekļus, lai tie spētu turpināt pilnveidot un juridiski noformēt savus izstrādātos veselības risinājumus, iegūtu papildu zināšanas par biznesa plāna izveidi, veiksmīgi komunicētu ar investoriem un sazinātos ar mentoriem citos Eiropas reģionos, kuri var dalīties ar savu pieredzi un atbalstīt tīklošanos.”

RIS valstu pieaugošie panākumi – Latvija starp labākajiem

“Reģionālā inovācijas shēma” ir Eiropas programma, kas nodrošina atbalstu progresīvajos reģionos, lai atklātu un attīstītu inovācijas veselības aprūpē un citās jomās. Latvija, kopā ar vēl 12 citām programmā iekļautajām valstīm no visas Eiropas, saņem atbalstu jaunajiem talantiem un to inovatīvo medicīnas produktu/risinājumu komercializēšanai, lai tādējādi palielinātu inovāciju kapacitāti valstī. Galvenais centrs Latvijā, kas pārstāv aktivitātes vietējā mērogā, ir Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).

Šogad dalībnieki no Latvijas ieguva prestižo “InnoStars Award” balvu veselības aprūpes inovāciju jomā, prezentējot divus unikālus start-up risinājumus.

Viens no tiem ir “MedHydrogel” – start-up risinājums ķīmijas nozarē, kas piedāvā terapeitiskās kontaktlēcas, lai aizsargātu redzi pēc ķīmiskas acs traumas.

Tikpat nozīmīgus rezultātus ir guvis “Vigo” – start-up, kas izstrādā rehabilitācijas rokasgrāmatu, izmantojot mākslīgo intelektu, lai palīdzētu cilvēkiem ātrāk un efektīvāk atgūties no insulta. Programmatūra viedtālrunī paredz terapeitiskus ieteikumus, praktisku palīdzību un rīkus, balstoties uz kognitīvās uzvedības terapiju.

Start-up uzņēmuma “Vigo” dibinātājs Kristaps Krafte atzīst, ka “EIT Health” un “InnoStars Awards” palīdz uzņēmumam spert pirmos soļus Eiropas tirgū: “Šī programma mums ir devusi trīs ieguvumus. Kā pirmais jāuzsver iespēja doties uz semināriem Eiropā un papildināt zināšanas kopā ar 14 citiem veselības aprūpes jaunuzņēmumiem. Otrkārt, pieeju starptautiski atzītiem padomdevējiem, izmantojot “EIT Health” mentoringa tīklu (Mentorship and Coaching Network), savukārt trešais ieguvums ir finansiālie līdzekļi 12 500 eiro apmērā biznesa attīstībai.”

Savukārt Anastasija Drebot, “MedHydrogel” līdzdibinātāja un izpilddirektore, par “InnoStars Award” piešķirto balvu stāsta: “tā ir devusi iespēju sākt mūsu terapeitisko kontaktlēcu izstrādi. Saņemtie finanšu līdzekļi mums ļāvuši pieteikties starptautiskajam patentam. Turklāt, “EIT Health” investoru tīkla mentors mūs iepazīstināja ar vadošo oftalmologu un nodrošināja viņa palīdzību pirmo pētījumu organizēšanā un vadībā ar cilvēkiem.

Mēs pat nenojautām, ka to varam sasniegt tik ātri.

Uzzinājām par modernākajiem acu in vitro diagnostikas modeļiem, kas palīdzēs turpmākai lēcu izstrādei. Un, protams, vienmēr ir aizraujoši un emocionāli atrasties starp līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuri ar savu aizrautību, enerģiju un neatlaidību iesaistās veselības aprūpes uzlabošanā!”

“Arvien vairāk start-up uzņēmumi no reģioniem, kas iekļaujas “Reģionālajā inovācijas shēmā”, veiksmīgi piesakās tādām prestižām Eiropas inovāciju programmām kā “InnoStars Awards”,” uzsver Monika Toth, “EIT Health InnoStars” RIS programmas vadītāja. “Šajā Eiropas daļā ir iespaidīgs talantu daudzums, kuriem ir prasmes un zināšanas, lai radītu un attīstītu veselības aprūpes inovācijas. ”

“InnoStars Awards” programma ir atvērta uzņēmumiem, spin-offs un start-up, kuriem jau ir izstrādāts prototips vai minimālais dzīvotspējīgais produkts (MVP). Visiem konkursa dalībniekiem jāpārstāv kāda no RIS valstīm, un, ņemot vērā pieaugošo kvalificēto pretendentu skaitu, konkurence ir ievērojami augsta.