Foto-LETA

Tuvojas skaistais Ziemassvētku laiks un jau astoto gadu pēc kārtas Latvijas celiakijas pacientu biedrība “Dzīve bez glutēna” vēlas iepriecināt tos mazos Ziemassvētku brīnuma gaidītājus, kuri ikdienā nevar lietot glutēnu.

Pateicoties Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstam, biedrība organizē Ziemassvētku pasākumu, kurā ir iespēja piedalīties bērniem divās vecuma grupās: no 2 līdz 5 gadiem un no 6 līdz 12 gadiem. Bērni ar celiakiju no maznodrošinātām ģimenēm var piedalīties eglītē bez maksas.

Kur: Rīgas Valda Zālīša sākumskolas aktu zālē (Rīga, Kalpaka bulvāris 8).

Kad: Svētdien, 16. decembrī, pl. 13:30-14:30 bērniem vecumā no 2 līdz 5 gadiem.

Kad: Svētdien, 16. decembrī, pl. 15:00-16:30 bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem.

Bērnus sagaida darbošanās prieki piparkūku darbnīcā, kur paši vai ar vecāku palīdzību, varēs izpausties radoši, izrotājot bezglutēna piparkūkas ar svētku glazūru. Bērnus apciemos arī Ziemassvētku vecītis un pasaku tēls, ar kuriem kopā doties jautrās rotaļās, piedalīties atrakcijās, nofotografēties. Vecākas grupas bērniem paredzēta arī īpašā stikla meistardarbnīcā, apgūstot prasmi no stikla izveidot pērlītes un uztaisīt sev aproci.

Dāvana: Pēc pasākuma katrs dalībnieks saņems dāvanu ar bezglutēna našķiem.

Bērni ar celiakiju no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm piedalīsies pasākumā bez maksas. Biedrība “Dzīve bez glutēna” bērnus ar celiakiju no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm īpaši atbalsta visa gada garumā – bez maksas piedāvājot gan bezglutēna produktus, gan dalību vasaras nometnēs un Ziemassvētku pasākumos.

Paldiesmūsu atbalstītājiem: Rīgas domes Labklājības departamentam, bezglutēna pārtikas ražotājam Schär, Oribalt Rīga, kukurūzas pārslu ražotājam Nestle, kā arī kraukšķīgu zirņu uzkodu ražotājam Krippu.

Aicinām pieteikties pēc iespējas ātrāk: https://goo.gl/forms/pIncn9iZRHIu9OQp2

Vairāk par pasākumu: www.dzivebezglutēna.lv.