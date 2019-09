Foto – Shutterstock

Jau sen pagājuši laiki, kad tirgū nebija pieejamas ērti lietojamas un mūsdienīgas kontaktlēcas. Pateicoties zinātnes atklājumiem un jaunākajām tehnoloģijām, kontaktlēcas mūsdienās kļuvušas par ērtu ikdienas risinājumu redzes korekcijai.

To straujā attīstība pēdējos pārdesmit gados izraisījusi teju revolūciju, kā rezultātā, īpaši aktīvās dzīves piekritēji, arvien biežāk briļļu vietā izvēlas kontaktlēcas. Lai gan vispopulārākās kontaktlēcas ir tieši jaunākās paaudzes vidū – vecumā līdz 34 gadiem, to priekšrocības novērtē arī vecāki cilvēki.

Atkarībā no lēcu veida un to lietošanas termiņa, tās iespējams valkāt gan dienas laikā, gan gulēšanas laikā. Lai gan šobrīd iecienītākas ir vienas dienas un mēneša kontaktlēcas, tās pielāgojamas dažādām ikdienas situācijām un individuālām vēlmēm. Kontaktlēcas sniedz virkni dažādu priekšrocību un ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti, turklāt ir pilnīgi drošas un nenodara kaitējumu acu veselībai, ja vien tiek ievēroti pāris, vienkārši lēcu kopšanas un lietošanas nosacījumus, kurus sagatavojis kontaktlēcu lielveikals dr.Lensor.

Pirms uzsāc lietot kontaktlēcas – obligāta redzes pārbaude

Lai uzsāktu kontaktlēcu lietošanu, vispirms noteikti jāveic redzes pārbaude pie optometrista, kurš pārbaudīs redzes stāvokli un piemeklēs kontaktlēcas, kuras būs saderīgas ar acīm. Iegādājoties pirmās kontaktlēcas “uz savu galvu”, bez speciālista konsultācijas, iespējams saskarties ar nepatīkamu situāciju, kad kontaktlēca neder.

Tas var izraisīt nepatīkamas izjūtas nēsājot kontaktlēcas, acs apsārtumu, niezi un asarošanu.

Uzsākot jebkura jauna redzes korekcijas līdzekļa lietošanu, nepieciešams veikt redzes pārbaudi, kas uzrāda pašreizējo situāciju. Ikvienam, kurš ikdienā izmanto kontaktlēcas, vismaz reizi pusgadā ieteicams apmeklēt acu ārstu vai optometristu, lai veiktu pārbaudi un konsultēties par vispārējo redzes veselības stāvokli.

Ievēro derīguma termiņus

Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem – vienas dienas kontaktlēcas nedrīkst lietot ilgāk par noteikto laiku! Arī izmantojot citus kontaktlēcu veidus jāseko derīguma termiņam un lietošanas režīmam. Līdzīgi arī ar lēcu kopšanas šķidrumu – nelieto to ilgāk par noteikto derīguma termiņu.

Foto – Shutterstock

Katram kontaktlēcu lietotājam ieteicams rūpīgi sekot līdzi savai redzes veselībai ikdienā – ja lēcu lietošanas laikā ir kādas sūdzības un nepatīkami simptomi, pēc iespējas ātrāk nepieciešams apmeklēt acu ārstu, un jāpārtrauc lēcu izmantošanu, kamēr nav noskaidrots problēmu cēlonis.

Rokām jābūt tīrām

Iemācīties lietot kontaktlēcas atbilstoši higiēnas prasībām palīdzēs optometrists pirmreizējā apmeklējuma laikā. Tomēr jārēķinās, ka ar to nepietiks, jo ikdienā kontaktlēcu lietotājs būsi Tu. Ir svarīgi pirms kontaktlēcu ievietošanas acī, rūpīgi nomazgāt rokas ar siltu ūdeni un noslaucīt, lai mazinātu risku, ka baktērijas, mikrobi un vienkārši netīrumi, kas atrodas uz mūsu rokām, nonāk acīs, kas var veicināt dažādu infekciju un iekaisuma rašanos.

Nelieto ilgāk par noteikto laiku un, ja lieto ikdienā – acīm jāļauj atpūsties

Ja lieto dienas režīma kontaktlēcas, jāatceras tās izņemt pirms došanās gulēt. Iespējams izvēlēties arī pagarinātā režīma lēcas, taču arī tās ieteicams no acīm izņemt vismaz pāris reizes nedēļā. Neievērojot termiņus, palielinās infekcijas risks.

Izlemjot par labu dienas režīma kontaktlēcām, kuras lieto septiņas dienas nedēļā, ieteicams vienu dienu no tām atpūtināt acis, nepieciešamības gadījumā lietojot brilles.

Tāpat, optometristi iesaka no rītiem pēc pamošanās pirmās trīsdesmit minūtes kontaktlēcas acīs neievietot, jo acs radzene naktī ir nedaudz cietusi no skābekļa bada un kļuvusi tūskaina. Arī pirms gulētiešanas acis kādu laiku vajadzētu atpūtināt.

Kontaktlēcas un dekoratīvā kosmētika – esi uzmanīgs!

Lai dienas laikā izvairītos no nepatīkamām izjūtām – acu grauzšana un miglošanās – lēcas no rītiem būtu jāieliek vēl pirms dekoratīvās kosmētikas uzklāšanas. Tas pats attiecās uz izņemšanu – to jādara pirms kosmētikas notīrīšanas.

Foto – Shutterstock

Nav arī ieteicams lietot skropstu tušu, kam piemīt skropstas pagarinošs efekts, jo tās sastāvā atrodamas mikrošķiedras, kas acīm var radīt papildu kairinājumu. Arī ūdensnoturīgas skropstu tušas kontaktlēcu lietotājiem nav ieteicamas – tās var atstāt traipus uz mīkstās kontaktlēcu virsmas.

Internets – kā iespēja ātri un droši iegādāties kontaktlēcas

Kā statistika rāda, aptuveni 42% no kontaktlēcu lietotājiem, tās izvēlas iegādāties tieši internetā. Kā galvenais iemesls tam ir straujā internetveikalu attīstība, kas spēj nodrošināt kvalitatīvu un plašu preču sortimentu, ātru piegādi un izdevīgu cenu.

Ja tiek ievēroti iepriekšminētie ieteikumi – pirms kontaktlēcu lietošanas sākuma tiek apmeklēts optometrists, noskaidrojot pašreizējo redzes stāvokli un individuāli piemērotākās kontaktlēcas – tās bez problēmām var iegādāties interneta veikalā.

