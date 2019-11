Foto – Fotolia

Pazīstamajam britu komēdiju aktierim un režisoram Benam Milleram ir kāda aizraušanās – viņš meditē divreiz dienā, pa 20 minūtēm no rīta un vakarā. Aktieris jaunākajā intervijā vietnei huffingtonpost.co.uk atklājis, ka bez šī ieraduma vairs nespēj iedomāties savu dzīvi.

“Kad tu to dari regulāri, tas ir kas ļoti līdzīgs zobu tīrīšanai. Tas ir tikpat skaisti un vienkārši kā nogriezt nagus. Es nenonāku svētlaimes mākoņos vai kur citur. Parasti šķiet, ka nekas nenotiek, bet es pamanu atšķirību atlikušajā dienas daļā,” sacīja 53 gadus vecais Millers, kas vislabāk zināms ar savām lomām komēdijā “Džonijs Anglis” un seriālā “Nāve paradīzē”.

Kopš Millers pagājušā gada decembrī pievērsās meditācijai, viņa garīgā veselība ir stipri uzlabojusies. “Es ciešu no trauksmes, un šķiet, ka tas [meditācija] tiešām ir palīdzējis. Es strādāju diezgan saspringtu darbu, tur ir daudz neparedzamības, un daļa no manis to patiešām izbauda, bet es domāju, ka manī bija arī kāda daļa, kurai tas šķita diezgan smagi,” pauda aktieris.

Tieši panikas lēkmju dēļ viņš ķēries pie meditācijas. “Es nezinu, kas manī tās [panikas lēkmes] izraisa. Tās var mani piemeklēt jebkurā dienas vai nakts stundā vai parastas sarunas laikā – šķiet, tās ir neparedzamas. Es nekad neesmu pamodies no rīta un domājis: Man šodien būs panikas lēkme. Tā vienmēr mani pārsteidz,” savā pieredzē dalās Millers.

Aktieris savas panikas lēkmes raksturo kā “psihodēlisku” pieredzi, kurā “tev šķiet, ka tava realitāte sabrūk”.

“Tu nezini, kas tu esi, kur atrodies, kāds tu esi, vai ko tu dari,” viņš saka. Aktieris atklāj, ka panikas lēkmes pavada sirdsklauves un elpas trūkums un akcentē, ka tās ir kaut kas vairāk nekā fizisku simptomu kopums.

“Man tas ir eksistenciāli. Tev burtiski liekas, ka visums kļūst par caurumu, kas tevi mēģina aprīt. Bet tas parasti pāriet, un pēc tam tu domā: “Ak, Dievs, kas tas viss bija? “” stāstīja Millers.

Neskatoties uz ieguvumiem, kas ne vienmēr ir tūlītēji – viņš joprojām piedzīvo dīvainas panikas lēkmes, taču 40 minūšu meditācija katru dienu ir palīdzējusi tās padarīt retākas.

“Es joprojām zaudēju kontroli pār sevi un uztraucos par lietām. Panika [joprojām] piemeklē, tikai tagad mazākā mērā,” bilda aktieris.

Millers dod priekšroku meditācijai, mierīgi sēžot un koncentrējoties uz prāta atbrīvošanu, nevis vizualizē mantru vai pievērš īpašu uzmanību elpai. Aktieris pirmoreiz meditācijas paņēmienus iepazina, kad apmeklēja kursus pirms 20 gadiem, taču atzīst, ka toreiz nenodevās šai garīgajai praksei, jo uzskatīja, ka ir pārāk aizņemts.

Viņš guva iedvesmu pielietot savas prasmes pagājušajā gadā, lasot kādu grāmatu par meditācijas tēmu un dzirdot, ka arvien vairāk cilvēku slavē meditāciju. Tā kā patlaban par garīgo veselību publiski tiek runāts vairāk nekā jebkad agrāk, Millers atzīst, ka viņam ir vieglāk dalīties savā pēdējo gadu pieredzē.

Vienlaikus viņš uzskata, ka sabiedrībā vēl arvien psihisko veselību apvij dažādi mīti un stereotipi.

“Es nedomāju, ka vīrieši, kas ir vecāki par mani, patiešām ir atvērti domai, ka par savu garīgo veselību ir jārūpējas. Sabiedrībā ir valdījis uzskats, ka vīrišķīgs vīrietis lieto daudz alkohola un nerunā par savām jūtām. Vienā brīdī tā bija visa vīrišķības tēla ideja, un es domāju, ka tā zināmā mērā joprojām ir dzīva,” klāstīja aktieris.

Viņš vērsa uzmanību uz statistiku par vīriešu pašnāvībām, norādot, ka tas ir pierādījums aktīvākas rīcības nepieciešamībai. Pagājušajā gadā Lielbritānijā bija reģistrēti 6507 pašnāvību gadījumi, no kuriem trīs ceturtdaļas bija vīriešu vidū. Skarbā statistika ir daļa no iemesla, kādēļ Millers izvēlējies atbalstīt vīriešu labdarības organizāciju “Movember”. Organizācija ir personīgi tuva Millera sirdij, jo gan viņa tēvs, gan vectēvs miruši no prostatas vēža.

“Tas ir tik vienkārši, kā aiziet pie ārsta, tas patiešām ir viss, bet vīrieši to joprojām nedara,” saka Millers, piebilstot, ka vēlas iedrošināt vīriešus meklēt palīdzību veselības problēmu risināšanā.

“Es neuzskatu, ka man būtu jānorāda citiem vīriešiem, kas viņiem jādara, bet es varu pateikt tikai to, ka es pati esmu cietis no garīgās veselības problēmām un esmu patiešām guvis labumu no palīdzības saņemšanas, saņemot konsultācijas un atbalsta grupas un terapiju. Divas galvas ir gudrākas par vienu,” rezumēja aktieris.

Avots: huffingtonpost.co.uk