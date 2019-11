Foto: pexels.com

Novembris visā pasaulē tiek atzīmēts kā Diabēta mēnesis, aicinot cilvēkus pievērst pastiprinātu uzmanību veselības izmeklējumiem, veikt regulāras glikozes līmeņa pārbaudes un piekopt fiziski aktīvu dzīvesveidu. Cukura diabēts ir viena no izplatītākajām hroniskajām slimībām arī Latvijā, jo vairāk nekā 5% jeb aptuveni 92 000 iedzīvotāju ir kāds no diabēta veidiem, akcentē “BENU Aptieka” un Latvijas Diabēta asociācijas prezidents Ingvars Rasa. Eksperti atklāj, ka cukura diabēta pacientu skaits katru gadu turpina palielināties, kas ir ne tikai Latvijas, bet visas pasaules tendence.

Riska grupas un cēloņi

Cukura diabēts ir viena no izplatītākajām hroniskajām slimībām, kas visbiežāk skar cilvēkus pēc 45 gadu vecuma un pamatā ir saistīta ar svara pieaugumu, aptaukošanos, mazkustīgu dzīvesveidu un neveselīgu ēšanu. Tāpat būtiska loma ir iedzimtībai – ģimenēs, kurās tēvs, mamma vai vecvecāki slimo ar cukura diabētu, šī slimība ir izplatītāka biežāk. Tas nozīmē, ja kāds ģimenē slimo ar cukura diabētu, arī pārējiem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība gan regulāriem ārsta apmeklējumiem, gan veselīgam un fiziski aktīvam dzīvesveidam.

Diabēta veidi

• Pirmā tipa diabēts – Latvijā ar to slimo aptuveni 3 līdz 5 tūkstoši cilvēku, un slimības gadījumā pagaidām vienīgais ārstēšanas veids ir insulīna injekciju veikšana.

• Otrā tipa diabēts – izplatītākais diabēta veids, ar kuru Latvijā slimo aptuveni 85 tūkstoši cilvēku. Ķermenī pārāk daudz izstrādājas insulīns, bet vienlaikus organisms lieko insulīnu neuztver kā signālu, ka tā ir pārāk daudz. Rezultātā cilvēks turpina ēst, pieņemties svarā un insulīna regulācija turpina pasliktināties.

• Gestācijas jeb grūtniecības cukura diabēts. Tie ir jebkuras pakāpes un izteiktības glikozes vielmaiņas traucējumi, ko pirmo reizi konstatē grūtniecības laikā. Tas izraisa paaugstinātu glikozes līmeni asinīs un neārstēts var ietekmēt gan mātes, gan mazuļa veselību grūtniecības laikā.

Vai tiešām cukura diabēta cēlonis ir cukurs?

Skaidrojot cukura diabēta cēloņus, I. Rasa norāda, ka viena no lielākajām problēmām ir neveselīgs, trekns un kalorijām piesātināts uzturs. Otra problēma ir, ka uzturs dienas laikā tiek nevienmērīgi sadalīts – no rīta tiek ēsts maz, bet uz vakarpusi aizvien vairāk. Kartupeļus labāk ieteicams ēst no rīta vai pusdienlaikā, jo pēc tam parasti vēl seko arī fiziskas aktivitātes, kas ķermenim palīdz pārstrādāt kalorijām pārlieku bagātās ēdienreizes. Trešā ar uzturu saistītā problēma ir biežā našķēšanās, ko cilvēki veic starp ēdienreizēm.

Simptomi un diagnostika

Izplatītākie cukura diabēta simptomi ir slāpes, izkaltusi mute, bieža urinēšana (sevišķi naktī), redzes miglošanās, ilgi nedzīstošas brūces, sastrutojumi uz ādas, nieze dzimumorgānu apvidū, kā arī var būt gan svara pieaugums, gan svara zudums. Jebkuram cilvēkam pēc 45 gadu vecuma ieteicams vismaz vienu reizi gadā pie ģimenes ārsta veikt cukura līmeņa pārbaudi. Ja cukura līmenis sasniedz vai pārsniedz rādītāju 7,0 mmol/l no rīta tukšā dūšā, mērot divas reizes pēc kārtas, tad tas nozīmē, ka cilvēkam ir cukura diabēts.

Mīts: cukura aizstāšana ar fruktozi

Arī fruktoze ir cukurs, turklāt, augļi, kuriem ir mīksta un patīkama struktūra, sevišķi paaugstina cukura līmeni asinīs, jo kuņģis tos pārstrādā bez īpašas piepūles un ievērojams cukura īpatsvars momentāni nonāk asinīs. Savukārt augļiem, kuriem ir struktūra un šķiedrvielas, uzsūkšanās asinīs notiek pakāpeniski un ar krietni mazāku risku. I. Rasa aicina īpaši uzmanīties no pārmērīgas arbūzu, aprikožu, vīnogu, kivi un banānu lietošanas uzturā. Savukārt dzērvenes, brūklenes, mellenes, greipfrūti un citroni uzturā būtu jālieto vairāk, jo tiem ir gan struktūra, gan šķiedrvielas, kā arī tie asinīs neveicina strauju cukura līmeņa kāpumu.

Vai cukura diabētu iespējams ārstēt?

Pilnībā izārstēt iespējams prediabētu, kas ir stadija, kad cukura līmenis asinīs vēl nav sasniedzis bīstamo rādītāju “7”, bet ir tuvu tam, kā arī saslimšanai izpildās vairāki riska faktori – sēdošs dzīvesveids, neveselīgs uzturs, apaļīgums, taukaina akna, iedzimtība un vecums pēc 45. Lai to paveiktu, jānomet liekais svars, jāatmet kaitīgie ieradumi (smēķēšana un alkohols), jāpalielina fiziskā slodze, kā arī regulāri jāveic cukura līmeņa pārbaudes.

Pirmā tipa diabētu izārstēt nav iespējams, bet, neskatoties uz insulīna injekciju veikšanu visa mūža garumā, var iemācīties ar šo slimību veiksmīgi sadzīvot. Tāpat īpaša uzmanība jāpievērš veselīgam un fiziski aktīvam dzīvesveidam, kā arī regulāri jāapmeklē endokrinologs.

Otrā tipa diabēta gadījumā pacientiem stingri jāievēro medikamentu lietošana, kas parasti ir tablešu veidā, kā arī regulāri jāapmeklē ārsti, jāveic redzes pārbaudes un jānosaka sirds un asinsvadu stāvoklis, kā arī jāpievēršas fiziski aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.