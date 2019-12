Foto: Fotolia

Aknas ir viens no svarīgākajiem un pacietīgākajiem cilvēka orgāniem. Tajās notiek ne tikai ogļhidrātu, tauku un olbaltumvielu vielmaiņa, bet arī organisma attīrīšana no visām kaitīgajām, toksiskajām vielām.

Ja ikdienā, nemaz nerunājot par svētkiem, esam ieraduši baudīt pārāk sātīgas maltītes vai daudz alkoholisko dzērienu, liekās kalorijas pārvēršas taukos, kuri uzkrājas ne vien uz vēdera vai gurniem, bet arī aknās.

Kā saka ārsti – labākā aknu slimību profilakse ir veselīgs dzīvesveids un mērenība gan ēšanā, gan glāzītes cilāšanā.

Konsultē Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Infektoloģijas centra Aknu slimību nodaļas vadītāja Ieva Tolmane.

Nosēžas liekie tauki

“Taukainās hepatozes jeb nealkohola taukainās aknu slimības biežākais iemesls ir dzīvesveida ieradumi – kalorijām pārbagāta, mazvērtīga pārtika un mazkustīgums,” uzsver Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Infektoloģijas centra Aknu slimību nodaļas vadītāja Ieva Tolmane.

Viņa min virkni treknu un ogļhidrātus saturošu pārtikas produktu, kuri veicina aptaukošanos, piemēram, margarīns, siers, krējums un citi pilnpiena produkti, kūpinājumi, trekna gaļa, olas dzeltenums, majonēze, cukurs, rīsi, manna, kviešu un rudzu maize, kartupeļi, kūkas un saldumi, saldas sulas un saldinātie dzērieni.

Piemēram, apēdot dienā tikai vienu ēdamkaroti majonēzes, gada laikā var pieņemties svarā par 8,4 kilogramiem. Viena daļa tauku uzkrājas aknās, tad

veidojas zemādas tauku slānis un tikai pēc tam tauki izgulsnējas arī citās ķermeņa vietās.

Tauku izgulsnēšanās aknās saistīta ar metabolisma sindromu, kura pazīmes ir aptaukošanās, it īpaši vēdera aptaukošanās (vidukļa apkārtmērs virs 102 cm vīriešiem un virs 88 cm sievietēm), glikozes (tukšā dūša glikozes līmenis asinīs virs 5,6 mmol/l) un taukskābju izmantošanas (triglicerīdu līmenis virs 1,7 mmol/l) traucējumi, paaugstināts sliktā jeb augsta blīvuma holesterīna līmenis – virs 1,03 mmol/l vīriešiem un virs 1,3 mmol/l sievietēm, un arteriālā hipertensija (asinsspiediens virs 130/85 mmHg).

Ja ir vismaz trīs no šīm piecām pazīmēm, kas liecina par metabolo sindromu, var attīstīties ne tikai 2. tipa cukura diabēts, bet arī taukainā hepatoze.

“Slimība bieži vien norit bez simptomiem, taču reizēm jūtams nespēks, smaguma sajūta labajā paribē, uz plaukstām parādās apsārtums, bet uz ādas, parasti sejas, plecu rajonā – sīki punktveida asins izplūdumi jeb tā saucamās aknu zvaigznītes,” stāsta Ieva Tolmane.

Slēpti slimības gaita var noritēt tādēļ, ka aknās parasti aktīvi darbojas tikai 30–40% šūnu, pārējās iesaistās tad, kad organismam ir pastiprināta slodze vai piemeklējusi slimība. Tā kā aknām piemīt pārsteidzošas reģenerācijas spējas, lai parādītos slimības simptomi, jāiznīcina ne tikai aktīvās šūnas, bet arī ievērojama daļa to šūnu, kas atrodas rezervē. Nereti to atklāj pavisam nejauši – veicot vēdera dobuma ultrasonogrāfiju kādu citu iemeslu dēļ.

Mūsdienās 20–30% pieaugušo atklāj taukaino aknu slimību, par laimi, 80% no viņiem nerodas smagi aknu bojājumi.

Tomēr apmēram piektajai daļai aknās rodas iekaisums, bet pēc tam seko fibroze, kad aknu šūnas aizstāj saistaudi vai, vēl ļaunāk, var veidoties aknu ciroze ar aknu mazspēju vai aknu vēzis. Diemžēl nav tādu medikamentu, kas izvadītu no aknām taukus. Pats galvenais ir dzīvesveida maiņa – pakāpeniska svara mazināšana, liess uzturs un mērena, bet regulāra fiziska slodze.

Ārsti iesaka zaudēt 10% ķermeņa masas 6–12 mēnešu laikā jeb vienu, lielākais, pusotru kilogramu nedēļā. Interesanti, ka kafijai, tas ir kofeīnam, piemīt aknu veselību veicinošas īpašības. Jau viena tasīte uzmundrinošā dzēriena dienā nomāc saistaudu augšanas aktivitāti, kā arī mazina fibrozes un alkohola izraisītas aknu cirozes risku.

Tikai pa glāzei, pa glāzītei vien

Alkohols uz aknām iedarbojas ļoti kaitīgi, jo aknas organismā ir vienīgā vieta, kur metabolizējas, noārdās etilspirts. Alkohola lietotājiem aknu šūnās uzkrājas tauku pilieniņi – kā zināms, grādīgie dzērieni ir arī ļoti kalorijām bagāti, tādēļ tās nespēj pilnvērtīgi darboties un nospiež citas, neļaujot arī tām normāli veikt savus pienākumus.

Ja aknu aptaukošanās iemesls ir dzeršana, vienīgais veids, kā no tās atbrīvoties, – pārtraukt lietot alkoholiskos dzērienus. Ja izmaiņas ir sākuma stadijā, aknas ar laiku atveseļosies. Ar to alkohola taukaino aknu slimība atšķiras no nealkohola jeb dzīvesveida izraisītās.

Taču, ja sasniegta aknu cirozes stadija un lielāko daļu aknu šūnu aizstājuši saistaudi, skaidrībai vairs nav nozīmes, jo aknas jau ir neglābjami sabojātas.

Hronisku alkohola lietotāju vidū taukaino aknu slimība skar tikai 80%.

Te būtiska loma gan iedzimtībai, gan individuālajai alkohola panesamībai. Vienam reibums rodas jau no pāris glāzītēm, bet citam, lai to panāktu, vajadzīgs lielāks daudzums.

Zināms, ka alkohols vainojams vismaz 60 dažādu slimību un veselības stāvokļu, tajā skaitā garīgās veselības, aknu, sirds un asinsvadu, nervu sistēmas un citu slimību izraisīšanā.

Alkohola lietošanas negatīvās sekas ir saistītas ar devu – jo lielāks alkohola patēriņš, jo augstāks risks. Visstraujāk aknas aptaukojas, ja to lieto regulāri. Tā kā daži cilvēki jutīgāk reaģē uz alkoholu, dažreiz var pietikt pat ar 30 gramiem dienā.

Taču parasti aknu veselībai bīstamā robeža vīriešiem ir 60 g alkohola jeb 1,5 l alus vai 0,6 l vīna, bet sievietēm 20–40 g alkohola jeb 0,5–1 l alus vai 0,2–0,4 l vīna dienā vismaz divus gadus no vietas.

Kā izmeklē aknas

Lai atklātu aknu bojājumus, ir svarīgi noteikt bilirubīna, kā arī vairāku būtisku aknu fermentu – aspartātaminotransferāzes (ASAT), alanīnaminotransferāzes (ALAT), sārmainās fosfatāzes (SF) un gamma glutamiltransferāzes (GGT) līmeni asinīs.

Ultrasonogrāfija ļauj noteikt aknu blīvumu, atklāt aptaukošanos un citas izmaiņas.

Aknu biopsija – audu parauga noņemšana – ļauj atklāt gan tauku infiltrācijas (30% viegla, 30–60% vidēja, virs 60% – smaga) un iekaisuma pakāpi, gan fibrozes stadiju, gan cirozi un ļaundabīgus procesus.