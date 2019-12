Foto: Fotolia

Izsludinot otro nevalstisko organizāciju (NVO) pieteikumu atlasi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo prasmju pilnveidošanai un funkcionālo spēju uzlabošanai, tiks palielināts organizācijām paredzētais finansējums ar mērķi stimulēt to dalību atlasē, otrdien lēma valdība.

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā zemo NVO dalību projekta pirmajā atlasē, kā arī organizāciju norādījumus par nepietiekamo finansējumu uz vienu bērnu.

Līdz ar to nolemts palielināt finansējumu šim mērķim par 15 750 eiro. Papildu finansējums ļaus palielināt maksimālo viena projekta kopējo attiecināmo izmaksu kopsummu līdz 206 750 eiro. Izmaksas pakalpojumu sniegšanai vienam bērnam pieaugs par 315 eiro, proti no 3820 eiro uz 4135 eiro.

Ministrijā norāda, ka pirmajā atlasē, kura norisinājās no pagājušā gada 20.jūlija līdz 20.septembrim, tika saņemti 16 projektu pieteikumi no NVO, no kuriem 14 tika apstiprināti par kopējo summu 1,85 miljonu eiro apmērā. Par minēto summu paredzēts sniegt atbalstu 547 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Tomēr vairākas NVO ir norādījušas uz finansējuma trūkumu, skaidrojot, ka līdz šim noteiktais maksimālais finansējuma apmērs uz vienu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem ir nepietiekams, lai sniegtu tos pienācīgā kvalitātē.

Tāpat finansējums palielināts, jo atlīdzības izmaksai pakalpojuma sniedzējam ir jāparedz vismaz valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likme.

Atlases noteikumi esot vainojami pie zemās atsaucības, jo līdz šim bija noteikts, ka vienā projektā pakalpojumus var sniegt maksimums 40 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Turpmāk atbalstu varēs saņemt līdz 100 bērniem.

Tāpat arī noteikts, ka pirmās kārtas finansējuma saņēmējiem nebūs ierobežojumu dalībai otrajā atlasē pat gadījumos, kad vēl nav noslēgusies pirmās atlases projekta īstenošana.

No kopējiem līdzekļiem 4,96 miljonu apmērā, 4,22 miljoni eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 745 045 eiro ir nacionālais publiskais līdzfinansējums. Projekta darbības laiks ir no 2018.gada līdz 2020.gadam. Pakalpojuma sniegšana pēc pirmās atlases kārtas tika sākta 2019.gada pirmajā ceturksnī un, atbilstoši LM informācijai, vēlākais šobrīd noslēgto līgumu beigu datums ir 2020.gada 30.septembris.

LM prognozē, ka otrā atlases kārta varētu tikt sākta līdz šī gada beigām.