Foto – Shutterstock

Šodien Briselē Eiropas Komisija kopā ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO) rīko pasaulē pirmo Pasaules Vakcinācijas samitu. Tā mērķis ir paātrināt globāla mēroga rīcību, lai apturētu vakcīnregulējamu slimību izplatīšanos, un iestāties pret pasaules mēroga maldinošas informācijas izplatīšanu par vakcīnām.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “Ir nepieņemami, ka mūsdienu attīstītajā

pasaulē bērni joprojām mirst no slimībām, kurām jau sen vajadzēja būt izskaustām.

Vēl ļaunāk – mums ir pieejams risinājums, bet tas netiek pilnvērtīgi izmantots.

Vakcīnas jau ik gadu glābj 2–3 miljonu cilvēku dzīvību un, uzlabojot vakcinācijas aptvērumu pasaulē, vakcinēšana varētu novērst vēl 1,5 miljonu cilvēku saslimšanu. Šodienas samits ir iespēja novērst šo nepilnību. Komisija turpinās sadarboties ar ES dalībvalstīm to valsts centienos un strādās kopā ar šodien klātesošajiem partneriem. Šī ir globāla problēma, kas mums kopā jārisina nekavējoties.”

PVO ģenerāldirektors Dr. Tedross Adanoms Gebrejesuss teica: “Pēc daudzu gadu ilga progresa esam nonākuši izšķiroša pavērsiena priekšā. Saslimšana ar masalām atkal vēršas plašumā, un katrs desmitais bērns joprojām nesaņem bērnībā vajadzīgās vakcīnas”, teica Dr. Tedross. “Mēs varam atgriezties uz pareizā ceļa, un mums tas ir jādara. Mēs to panāksim vienīgi tad, ja garantēsim, ka visi gūst labumu no vakcīnām, un ja valdības un partneri veiks ieguldījumus, lai vakcinācija kļūtu par visu iedzīvotāju tiesībām un sociālu labumu. Tagad ir īstais laiks veltīt vairāk pūļu tam, lai vakcinācija kļūtu par iedzīvotāju veselības pamatu.”

Ilustratīvs attēls. Foto: Ria Novosti/Scanpix/LETA

Atklājot samitu, Komisijas priekšsēdētājs Junkers un Dr. Tedross aicināja nekavējoties pastiprināt centienus apturēt vakcīnregulējamu slimību, piemēram, masalu, izplatīšanos. Pēdējo trīs gadu laikā septiņas valstis, tostarp četras Eiropas reģiona valstis, ir zaudējušas no masalām brīvas valsts statusu. Jauni slimības uzliesmojumi ir tieši saistīti ar trūkumiem vakcinācijas aptvērumā, un tie novēroti to pusaudžu un pieaugušo vidū, kuri nekad nav pilnībā vakcinēti. Lai efektīvi novērstu trūkumus vakcinācijas jomā, samitā tika aplūkoti daudzie vakcinācijas šķēršļi, tostarp tiesības, noteikumi un piekļuve vakcinācijas pakalpojumiem, to pieejamība un ērtība; sociālās un kultūras normas, vērtības un atbalsts; individuālā motivācija, attieksme, zināšanas un prasmes.

Eiropas Komisija un Pasaules Veselības organizācija aicināja arī Vakcīnu aliansi (GAVI) paust spēcīgu atbalstu.

GAVI ir būtiska nozīmē vakcinācijas mērķu sasniegšanā valstīs, kurām ir vismazāk resursu šajā jomā.

Pasaules Vakcinācijas samita darba kārtībā ir arī jauni modeļi un iespējas, kā paātrināt vakcīnu izstrādi, un jautājums par to, kā nodrošināt, lai imunizācija kļūtu par sabiedrības veselības prioritāti un vispārējām tiesībām.

PVO ir paziņojusi, ka vilcināšanās vakcinēties, arī pašapmierinātība, uzticības trūkums un neērtības ir viens no desmit pasaules veselības apdraudējumiem 2019. gadā. Vakcīnas ir drošas un iedarbīgas, un tās ir jebkuras spēcīgas primārās veselības aprūpes sistēmas pamatā. Saskaņā ar “ Wellcome Global Monitor” aptauju par to, ko cilvēki pasaulē domā par zinātni un lielām veselības problēmām, 79 % pasaules iedzīvotāju piekrīt, ka vakcīnas ir drošas, un 84 % uzskata, ka tās ir iedarbīgas.

Foto: SHUTTERSTOCK

Tomēr ziņojums par stāvokli attiecībā uz uzticēšanos vakcīnām Eiropas Savienībā liecina, ka daudzās ES dalībvalstīs aizvien vairāk cilvēku atsakās no vakcinēšanās un tas ir saistīts ar zemu uzticēšanos vakcīnu iedarbībai visā pasaulē. Uzticēšanās trūkuma dēļ ievērojami mazinās vakcinācijas aptvērums, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu kolektīvo imunitāti, un tā rezultātā pieaug IP/19/5536 slimības uzliesmojumu skaits. Saskaņā ar šā gada aprīļa Eirobarometra aptauju gandrīz puse ES iedzīvotāju (48 %) uzskata, ka vakcīnas bieži var izraisīt nopietnas blaknes, savukārt 38 % domā, ka tās var izraisīt slimības, pret kurām aizsargājas, un 31 % aptaujāto ir pārliecināts, ka vakcīnas vājina imūnsistēmu. Šie rādītāji arī ir saistīti ar to, ka digitālajos un sociālajos plašsaziņas līdzekļos aizvien vairāk izplatās dezinformācija par vakcīnu labumu un riskiem.

Līdz šim 2019. gadā reģistrēts lielākais masalu saslimstības gadījumu skaits pasaulē kopš 2006. gada. Masalu saslimšanas gadījumu skaits sāka pieaugt 2018. gadā, un 2019. gadā tas turpina kāpt – gada pirmajā pusē PVO Eiropas reģionā vien ziņots par aptuveni 90 000 saslimšanas gadījumu un par vairāk nekā 365 000 gadījumu visā pasaulē. Šie pusgada rādītāji jau pārsniedz visus ikgadējos kopīgos rādītājus, kas reģistrēti kopš 2006. gada.

Gan Eiropas, gan pasaules prioritāte ir virzība uz visaptverošu veselības aprūpi un galu galā uz Ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 3 – nodrošināt veselīgu dzīvi un veicināt labjutību jebkura vecuma cilvēkiem. PVO, tās dalībvalstis un Eiropas Savienība ir veikušas drosmīgus pasākumus ar mērķi novērst imunizācijas jomā pastāvošos trūkumus, kas “atver durvis” vakcīnregulējamām slimībām. Saskaņā ar PVO Eiropas Vakcinācijas rīcības plānu, Padomes Ieteikumu par pastiprinātu sadarbību, kas vērsta pret vakcīnnovēršamām slimībām, un Eiropas Savienības Vienoto rīcību vakcinācijas jomā sāktajām darbībām ir tālejoša ietekme uz veselības sistēmām un kopienām.