Foto: Pexels

2019.gada 17. septembrī notiks sarunu vakars “Vai piedzīvojums var būt kā terapija?”. Vai dodoties ekspedīcijā, laivojot, kāpjot klintīs, planējot, sērfojot varam parūpēties par savu izaugsmi, savu garīgo veselību? Parūpēties par to, lai neizdegtu, spētu sevi, citus un dzīvi pieņemt mierpināk un jēgpilnāk?

“Sense of Team” rīkotā sarunu vakara īpašais viesis ir Stefans Natinčuks (Stephan Natynczuk) no Lielbritānijas,starptautiskās organizācijas “Adventure Theraphy Europe” pārstāvis, kurš dalīsies par to, kas ir piedzīvojumu terapija jeb “Adventure Theraphy”.

“Piedzīvojumu ekspedīcija vai diena dabā, kalnos, kāpjot pa klintīm, esot alās, laivojot vai darot ko citu, var būt efektīva terapija. Četri galvenie elementi, kas to nodrošina ir: pati daba, fiziskā aktivitāte, izaicinājumu pārvarēšana kopā ar citiem un saruna. Šī spēcīgā četru elementu kombinācija var sniegt būtisku labsajūtas uzlabojumu, kā arī dot jaunu cerību, mērķtiecību un jēgpilnības sajūtu.”, tā Stefans Natinčuks.

pexels.com

Viņš ir kvalificēts piedzīvojumu instruktors, vadošais speciālists “Institute for Outdoor Learning”, akreditēts padomdevējs un supervīzors, MBA, kā arī ir Goda pasniedzējs “University of Worcester”. Stefans Natinčuks darbojas piedzīvojumu terapijas, pieredzes un āra izglītības jomā vairāk nekā 30 gadus. Viņa interešu lokā ir tēmas: līderība, radošuma attīstība un stratēģijas, kā izvairīties no izdegšanas sindroma.

Pasākumā viesosies arī Ingus Augstkalns no “Aerodium Technologies” – latvietis, kurš spēj lidot. Viņš klātesošajiem stāstīs par to, ko “Base Jump” dod viņam personīgi, privātai dzīvei un biznesam. Savukārt, Juris Zalāns,

“Benefits Latvija” vadītājs, dalīsies stāstā par savas dzīves pirmo piedzīvojumu ekspedīciju, šogad Katalonijā: “Katalonijas piedzīvojumu ekspedīcija man noteikti bija vērtīga pieredze, un kas tāds, ko neaizmirsīšu. Manā gadījumā ieguvu ļoti piesātinātu nedēļu, kas mani ielika pilnīgi citā realitātē, kā ierasts. Vērtīgākais, ko redzu no visa brauciena ir tas, ka piedzīvojuma laikā iepazinu sevi daudz labāk. Atklāju citādāku sevi.”

Programmā plānots arī atskats uz “Sense of Team” 2019. gada piedzīvojumu ekspedīcijām un 2020. gadā plānoto piedzīvojumu ekspedīciju apskats.

Valdis Vanags, “Senseof Team” vadītājs, komandu attīstības programmu direktors un treneris, piedzīvojumu ekspedīciju vadītājs: “Gan “Senseof Team” piedzīvojumu ekspedīcijās, gan arī dažādās komandu programmās, kas notiek dabā, ikdienai neierastos apstākļos, redzam pārvērtības, kas notiek cilvēkos. Tā ir iedvesma un lepnums par sevi, īpaši brīžos, kad saskarsmē ar iekšējām bailēm no izaicinājumiem ir izdevies vairāk, nekā iepriekš domāts. Grupas vadītāja darbs ir delikāts – respektēt katru personību, neuzspiest, nelauzt, bet iedrošināt solim, kas dod iekšējo drosmi arī citās dzīves jomās.Manuprāt, dzīves spēks ir būt atvērtam pret pasauli, jaunām situācijām un neļaut sev ierāmēties pieņēmumos un ikdienā.”

Pasākums notiks kafejnīcā – kultūras telpā “Autentika”, Rīgā, Bruņinieku ielā 2, ierašanās jau no plkst. 17`30, pasākums laikā no 18`00 – 21`00.Dalības maksa – nav.