Foto: Syda Productions/SHUTTERSTOCK

Mūsu āda elpo, izdala taukus, sviedrus, uz sejas nonāk apkārtējās vides netīrumi, putekļi. Turklāt uz sejas katru dienu liekam krēmus – no rīta un vakarā, izmantojam pūderi vai pūderkrēmu.

Lai āda spētu elpot un atjaunoties, tai jābūt tīrai – tātad to nepieciešams atbrīvot no visiem ikdienas netīrumiem. Atbildes, kā pareizi kopt ādu, palīdz sameklēt Skaistuma klīnikas “Dinastija” kosmētiķe Iveta Žīgure.

Kāpēc sejas āda jāattīra

Starp citu, ja āda nav attīrīta, vienalga, cik dārgu sejas krēmu sieviete lietos, tas nespēs pilnvērtīgi iesūkties, jo priekšā atradīsies tāda kā barjera, un krēms tikai vēl papildus nosprostos poras. Tad vai nu sieviete būs vīlusies krēma iedarbībā, sakot, ka tas nestrādā, vai arī – sliktākajā gadījumā – uz sejas veidosies pūtītes, pinnes.

Tādas var būt arī vecākai sievietei, ja viņa nav veikusi pilnvērtīgu sejas attīrīšanu. Protams, šo piņņu nebūs tik daudz kā pusaudzei, kuras organismā uzdarbojas hormoni.

Te nu jāteic, ka ļoti bieži sievietes neattīra savu ādu pareizi.

Piemēram, pieļauj tādu kļūdu, ka sejas attīrīšanai izmanto tikai toniku vai losjonu – tas noteikti nav pietiekami. Tātad seja ir jātīra un jālieto pareizs, savam sejas ādas tipam un arī vecumam atbilstīgs krēms, kas nodrošina gan ādas mitrināšanu, gan barošanu, gan atjaunošanu – to, kas konkrētajā dzīves situācijā un vecumā nepieciešams.

Kā pareizi attīrīt seju

Ādu tīra ar attīrošiem līdzekļiem: pieniņu, putām vai gelu atkarībā no ādas tipa un sievietes gaumes. Savukārt toniku vai losjonu, kas ir līdzeklis ādas mīkstināšanai un barošanai, ieteicams izmantot no rīta, kad sejas āda tomēr ir daudz tīrāka nekā vakarā. Ja pēc tam ir savelkoša sajūta, tas nozīmē, ka ikdienas kopšanas līdzeklis nav piemērots un jāpiemeklē cits.

Foto: Pixabay

Losjonos nereti ir paaugstināts alkohola daudzums (mūsdienās arvien retāk), bet tonikos spirta nav, vismaz tā vajadzētu būt. Var būt arī tā, ka viena firma to nosauc par losjonu, bet otra nodēvē par toniku. Katrā ziņā abi divi šo līdzekļu veidi sievietei nav nepieciešami, pietiek ar vienu, ar kuru no rīta un/vai vakarā kopt seju.

Ja uz sejas ir pūtītes, tad vajadzīgs spirtots līdzeklis, taču jāpatur prātā, ka tas ļoti sausina ādu, tāpēc kosmetoloģijā alkoholu saturošus produktus cenšas izmantot daudz mazāk nekā agrāk.

Lai attīrošie līdzekļi iedarbotos, atkarībā no sejas ādas tipa vienu divas reizes nedēļā tai nepieciešams pīlings – virspusēja mehāniska sejas attīrīšana.

Atkarībā no ādas tipa var izmantot vai nu agresīvāku pīlingu ar skrubējošām daļiņām, vai arī bioloģiskos enzīmu pīlingus, kas pēc savas konsistences būs līdzīgi krēmam un ļoti maigi nolobīs virspusējo ādas raga kārtu. Šajā attīrīšanas procesā āda ne tikai tiek attīrīta, bet arī stimulēta jaunu, veselīgu ādas šūnu veidošanās.

Patīkami, ka pēc šādas procedūras āda acīm redzami būs kļuvusi gludāka, tīrāka, gaišāka.

Tomēr pārspīlēt neko nevajadzētu, citādi var pastiprināti veidoties ādas raga kārta. Ja uz ādas redzamas pinnes, akne – pīlingu droši var izmantot divas reizes nedēļā, ja āda ir sausa – vienu reizi, bet ļoti jutīgas un plānas ādas gadījumā – tikai vienu reizi divās nedēļās. Lai nenodarītu pāri, jāņem vērā savs ādas tips.

Parasti, pārāk daudz aizraujoties ar ādas attīrīšanu, raga kārtiņa sāk veidoties tieši biezai un blīvai ādai, bet plāna, sausa āda, kuras aizsargkārta jau tā ļoti vāja, var kļūt vēl jutīgāka, tajā var veidoties kaut kas līdzīgs iekaisumam, pat tāds kā dermatīts.

Foto: shutterstock

Ja sievietei ir kombinēta sejas āda, viņa pamatā var lietot vienu, sausai ādai domāto līdzekli, ar kuru pieri, degunu un zodu – vietas, kur parasti ir taukaināka āda, – apstrādāt intensīvāk, bet vaigus, kur āda sausāka, – maigāk un īsāku laika sprīdi.

Var darīt arī tā: vaigus ar pīlingu apstrādāt reizi nedēļā, bet pārējās sejas vietas – divas reizes nedēļā. Pīlingu obligāti nevajag likt pa visu seju, bet tikai zonās, kur tas nepieciešams.

Kad veikts pīlings, pēc tam var likt to dārgo sejas krēmu un doties gulēt.

Starp citu, ja ļoti gribas iegādāties labu un dārgu sejas krēmu, bet nepietiek naudas, lai nopirktu abus – dienas un nakts – krēmus, par to nepavisam nevajag uztraukties un izvēlēties vienu – naktskrēmu, jo tas ādai dos daudz lielāku labumu nekā dienas krēms.

Pirms sevi palutināt ar kādu sejas masku, būtu jāņem vērā ādas stāvoklis: ja āda ir bieza, raupja, piņņaina, pirms maskas likšanas var veikt pīlingu, bet, ja āda ir maiga, jutīga, savukārt maskai piemīt arī attīroša funkcija, gan maska, gan pīlings varētu būt par daudz.

Vai attīrošais līdzeklis jānomazgā?

Protams, attīrošais līdzeklis, piemēram, pieniņš, jānomazgā, turklāt tas jādara ar ūdeni, nevis losjonu vai toniku. Nav būtiski, vai ar ūdeni saslapinās vates plāksnīti, lai maigi noņemtu līdzekļa atliekas, vai seju nomazgās pie krāna, tas ir tikai gaumes jautājums. Svarīgākais – ka līdzeklis tiek nomazgāts.

Tā ir viena no lielākajām kļūdām, ko sievietes pieļauj, – nenomazgā attīrošo līdzekli (arī skropstu tušas noņēmējs pēc tam jānomazgā). Šo līdzekļu sastāvā bieži vien ir minerāleļļas, un, tās nenomazgājot, pēc tam uzliktais krēms ādā neuzsūcas.

Kā ādas attīrīšana notiek kosmētiskajā salonā

Sejas āda tiek tīrīta, izmantojot vienu no maigākajiem pīlingiem, – augļskābes. Tās var pielīdzināt dabiskajiem pīlingiem. Augļskābes jau spēj iespiesties ādas dziļākajos slāņos, atbrīvot poras no netīrumiem, ādas virskārtu no raga kārtiņas, stimulēt kolagēna sintēzi. Ja nepieciešams, šīs procedūras laikā iespējama arī mehāniska poru tīrīšana.

Pēc šīs procedūras āda arī tiek dziļi mitrināta, tiek veikta sejas masāža, kas tonizē muskulatūru un veicina vielmaiņu, palīdz atjaunot mikrocirkulāciju un uzlabot limfas atteci.

Seja saņem pilnvērtīgāku attīrīšanu nekā mājas apstākļos.

Pieejami arī dažādi ķīmiskie pīlingi, kuri atkarībā no skābju koncentrācijas var būt gan agresīvāki, gan mazāk agresīvi. To iedarbība atkarībā no skābes molekulas lieluma ir jau daudz dziļāka – dermā, vietā, kur notiek visi ādas atjaunošanās procesi un kur, pateicoties attīrīšanai ar pīlingu, var ievadīt ādai nepieciešamos produktus. Mājas apstākļos ādu iespējams attīrīt tikai epidermas līmenī.

Tā kā profesionālie ķīmiskie pīlingi ne tikai attīra, iedarbojas daudz dziļāk un stimulē kolagēna sintēzi, tātad dziļi veic ādas atjaunošanos, tos pieļaujams izmantot reizi mēnesī vai divos mēnešos.

Lai saglabātu labo efektu, pēc tam mājās noteikti jāturpina veikt sejas ādas elementāru ikdienas attīrīšanu un kopšanu, jo ar profesionāļa veikto procedūru būs par maz.