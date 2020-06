Ārkārtējā situācija atcelta. Kas atļauts no šodienas?

Foto: pexels.com

Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kaut gan no šodienas valstī tiek atcelta ārkārtējā situācija, tomēr dzīve kopā ar koronavīrusu turpinās. Tāpēc ierobežojums cilvēkiem turēties divu metru attālumā vienam no otra, visticamāk, saglabāsies līdz gada beigām, tāpat kā roku dezinfekcija un regulāra mazgāšana, kas pats par sevi saprotama bez visiem ierobežojumiem.

Veselības ministre Ilze Viņķele atgādina, ka arī sejas un mutes aizsega lietošana sabiedriskajā transportā, ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes centros joprojām ir obligāta.

No šodienas ikviens iedzīvotājs varēs veikt testu, lai pārliecinātos, ka viņš nav inficējies ar koronavīrusu. Iepriekš gan vizīte jāpiesaka pa tālruni 8030 vai pa tālruņiem, kuri norādīti Slimību profilakses un kontroles mājas lapā internetā.

Pieteikties var arī tādi cilvēki, kuriem nav nekādu simptomu. Kā zināms, šo vīrusu var pārnēsāt arī tādi cilvēki, kuri jūtas pilnīgi veseli.

Iespēja veikt testu visiem tiek piedāvāta tādēļ, ka pēc ārkārtējās situ­ācijas atcelšanas ir atļauta lielāka pulcēšanās un ceļošanas brīvība. Ministre Viņķele uzskata, ka, arī izmantojot mobilā tālruņa lietotni “Apturi Covid”, var sekmīgi attīstīt inficēšanās riska kontroli.

Epidemiologi katru dienu saņem informāciju par reģistrētajiem saslimšanas gadījumiem ar Covid-19. Tā liecina, ka situācija pasaulē joprojām ir sasprin­gta.

“Bet ir arī laba ziņa. Eiropas Savienības valstīs pēdējo trīs mēnešu laikā ir konstatēts minimāls saslimšanas gadījumu skaits. Latvijā 14 dienu laikā ir reģistrēts vismazākais gadījumu skaits – 36 saslimušie,” vakar sacīja Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs.

“Iepriekš tika konstatēti vairāki saslimušie ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, bija saslimuši ārsti, taču tagad jau vairāk nekā nedēļu šādi gadījumi nav bijuši.

Gribētu uzsvērt, ka katrs piektais no pēdējiem 36 konstatētajiem saslimušajiem ir inficējies ārzemēs,

un tas ir būtisks faktors, kas jāņem vērā ar mazu inficēto skaitu,” uzskata epidemiologs. Ņemot vērā, ka turpmāk būs krietni atvieglotāka ceļošana, šo faktoru nedrīkstot aizmirst.

Perevoščikovs uzsvēra, ka vairāk nekā divu mēnešu laikā “mēs esam iemācījušies šo vīrusu kontrolēt”, bet jāņem vērā, ka pasaulē apdraudējums nav mazinājies. Slimība turpina plosīties arī Latvijai tādā tuvā valstī kā Zviedrija, kur palielinās saslimušo skaits. Perevoščikovs uzskata, ka atsevišķas valstis pāragri “sākušas svinēt”.

Epidemiologs pastāstīja, ka vairāk nekā četras nedēļas ir novērots, kādu iespaidu uz koronavīrusu atstāj pirmie Latvijas valdības izsludinātie atvieglojumi.

Saslimušo skaits neesot palielinājies, tāpēc tagad tiek sperts otrs solis – ārkārtējā situācija ir atcelta un ierobežojošie pasākumi ir aizstāti ar ikdienas piesardzības pasākumiem, kuri ir atkarīgi tikai un vienīgi no mums pašiem – neiet tur, kur ir liels cilvēku skaits, ja nav iespējams ievērot divus metrus vienam no otra. Ja tiks ievērota arī personīgā higiēna, vīrusa infekcija tiks kontrolēta.

Bet vai Latvijā var ievest vīrusu no kādas pasaules valsts, kur epidēmija rit pilnā sparā, lidojot kā tranzīta pasažierim? Vai mūsu valstī tiek plānota kāda kontrole, lai to neievazātu, piemēram, no Amerikas Savienotajām Valstīm?

Perevoščikovs sacīja, ka šādus ievestus gadījumus nevar izslēgt, tos ir ieveduši pat pašmāju cilvēki, kas atgriezušies, piemēram, no Meksikas.

“Jāņem vērā, ka pārvietošanās pa Šengenas zonas valstīm notiek bez dokumentu kontroles. Uz jautājumu, kā izķert inficēšanās gadījumus ieceļotājiem, kuri ierodas Eiropas Savienībā no citām valstīm, pagaidām nav atbildes. Eiropas Komisija patlaban meklē risinājumus,” informēja Perevoščikovs.

Kas atļauts no šodienas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas

* Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās var būt šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits:

• no 10. līdz 30. jūnijam vienlaikus uzturas ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās un 300 cilvēki ārpus telpām;

• no 1. līdz 31. jūlijam vienlaikus – ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka nekā 1000 m2; 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, un 1000 cilvēki ārpus telpām;

• no 1. līdz 31. augustam pasākumā vienlaikus uzturas ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kur kopējā telpu platība ir mazāka nekā 1000 m2; 500 cilvēki iekštelpās, kuru telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2, un 1000 cilvēki ārpus telpām.

* Noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus. Tāpat atcelta ierobežojošā norma par pasākuma norises laiku, taču ir jāveic regulāra telpu vēdināšana un joprojām jāievēro noteiktā darba laika prasība – ne agrāk kā pulksten 6.30 un ne vēlāk kā pulksten 2.00.

* Vienlaikus, organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisku pakalpojumu objektā, kura kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 m2:

• ja iespējams, jāveic cilvēku uzskaite, kas atrodas telpās;

• jānodrošina, ka pasākuma norises vietā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas telpas platība un infrastruktūra (ja, piemēram, kultūras namā ir 500 sēdvietu, tad drīkst aizņemt pusi no tām);

• uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platības.

* Atļauti sporta treniņi 30 cilvēku grupās gan iekštelpās, gan ārpus tām, ievērojot četru kvadrātmetru platību uz cilvēku.

Avots: Ekonomikas ministrija un Veselības ministrija