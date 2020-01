Foto: Africa Studio/SHUTTERSTOCK

No 1. janvāra nedaudz mainījušies pacientu līdzmaksājumi, apmeklējot ģimenes ārstu, speciālistu, veicot valsts apmaksātus izmeklējumus vai ārstējoties dienas stacionārā. Stājās spēkā arī citas izmaiņas valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumos.

Piemēram, ja cilvēki būs sasnieguši 65 gadu vecumu, apmeklējot ģimenes ārstu, viņiem līdzšinējo 1,42 eiro vietā jāmaksā 1 eiro, bet visiem pārējiem pieaugušajiem šis maksājums ir nedaudz lielāks – viņiem būs jāmaksā 2 eiro.

Līdzīgi no 1,42 līdz 2 eiro pieaug līdzmaksājums par elektrokardiogrāfiskajiem izmeklējumiem, bet no 2,85 līdz 3 eiro – par rentgenoloģisko izmeklējumu.

Tikmēr par ārstu speciālistu apmeklējumu pacienta līdzmaksājums no 4,27 eiro noapaļots līdz 4 eiro. Par gultasvietu dienas stacionārā – no 7,11 līdz 7 eiro. Par datortomogrāfijas izmeklējumu – no 14,23 līdz 14 eiro. Līdzīgi uz leju noapaļoti līdzmaksājumi par elektrofizioloģiskajiem, ultrasonogrāfiskajiem izmeklējumiem un citiem pakalpojumiem.

7,11 eiro līdzmaksājumi noapaļoti līdz 7 eiro, piemēram, par dienas stacionārā pavadītu dienu, kur pacients saņem ķīmijterapiju vai citu ārstēšanu.

Par kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu turpmāk jāmaksā 28 eiro līdzmaksājums līdzšinējo 28,46 eiro vietā.

Šogad diska trūces operāciju no valsts budžeta apmaksās personām bez vecuma ierobežojuma. Tas nozīmē, ka ar konsilija lēmumu to varēs saņemt arī pensionāri. Iepriekš to varēja saņemt, ja cilvēks slimoja ilgāk par trim mēnešiem un bija darbspējīgā vecumā.

Paplašināts arī to diagnožu saraksts, ar kurām var saņemt pozitronu emisijas datortomogrāfijas (PET) izmeklējumu. Tas būs valsts apmaksāts pakalpojums ne tikai vēža pacientiem, bet arī pacientiem ar citām diagnožu grupām, ja būs konsilija lēmums.

Ērces noņemšana turpmāk būs valsts apmaksāts pakalpojums.

Narkologs būs tiešās pieejamības speciālists bez diagnožu ierobežojumiem, tas nozīmē, ka vispirms nebūs jāsaņem ģimenes ārsta nosūtījums.

Pie infektologa kā pie tiešās pieejamības speciālista varēs vērsties cilvēki, kuri ir kontaktpersonas stacionārā ārstēšanu saņemošiem pacientiem ar apstiprinātu HIV infekciju. Šiem cilvēkiem nevajadzēs ģimenes ārsta nosūtījumu.

Vienlaikus tiek atcelti diagnožu ierobežojumi, lai saņemtu radioķirurģijas pakalpojumus Siguldas slimnīcā, saglabājot nosacījumu, ka uz šo procedūru nosūta Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vai Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.

UZZIŅA

Izmaiņas neietekmēs no līdzmaksājumiem atbrīvotās iedzīvotāju grupas.