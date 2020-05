Covid-19 galvenais bastions Latvijā – Rīga

Foto: Evija Trifanova/LETA

No kopumā četriem pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 pacientiem trīs reģistrēti Rīgā un viens Smiltenes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Tādējādi, atskaitot atveseļošanās gadījumus, galvaspilsētā zināms par kopumā 119 Covid-19 inficētajiem.

Smiltenes novadā kopējais līdz šim inficēto skaits sasniedzis 13, tomēr, atskaitot atveseļošanās gadījumus, pašvaldībā sasirgušo skaits nepārsniedz piecus, tādējādi nav zināms precīzs aktīvo inficēšanās gadījumu daudzums.

Pagājušajā diennaktī konstatētie Covid-19 pacienti bijuši vecumā no 10 līdz 19 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Tāpat viens no sasirgušajiem ir vecumā virs 80 gadiem.

Aktīvas saslimšanas joprojām reģistrētas 49 pašvaldībās, tostarp, Alūksnes, Amatas, Ādažu, Babītes, Bauskas, Burtnieku, Cēsu, Daugavpils, Durbes, Grobiņas, Ikšķiles, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Mārupes, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Priekuļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Sējas, Siguldas, Skrundas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas un Vecpiebalgas novados, kā arī Ventspilī, Valmierā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī un Rīgā.

Covid-19 saslimstības ziņā pirmajā vietā joprojām ierindojas Priekuļu novads, kur tā mērāma 578,4 gadījumos uz 100 000 iedzīvotājiem. Kocēnu novadā ir otrā augstāka saslimstība, proti, 171,5 pacienti uz 100 000 iedzīvotājiem, savukārt Stopiņu novadā trešā – tur reģistrēts 121,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotājiem.

Rīgā, ņemot vērā iedzīvotāju daudzumu pašvaldībā, saslimstība mērāma 87,3 gadījumos uz 100 000 iedzīvotājiem.

Tikmēr valstī kopumā 14 dienu kumulatīvā saslimstība mērāma 5,5 saslimušajos uz 100 000 iedzīvotājiem.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā miris vēl viens Covid-19 pacients, tādējādi kopumā slimība Latvijā prasījusi 23 cilvēku dzīvības. Mirušais bijis vecumā no 80 līdz 85 gadiem un ar vairākām hroniskām saslimšanām.

Tikmēr aizvadītajā diennaktī veikti 1955 Covid-19 testi, no kuriem četri bijuši pozitīvi. Līdz šim Latvijā kopumā veikti 103 553 izmeklējumi, saslimušas 1057 personas un, vadoties pēc 26.maija datiem, 741 persona izveseļojusies.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā slimnīcā ievietoti trīs pacienti ar Covid-19. Patlaban stacionāros ārstējas 25 pacienti, no kuriem 22 sasirgušie ir ar vidēji smagu, bet trīs ar smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra līdz šim izrakstīti 146 Covid-19 pacienti.