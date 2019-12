Foto: UENI

Ēteriskās eļļas aromterapijā tika izmantotas jau senajās civilizācijās, bet mūsdienas tās tiek pielietotas daudz plašāk – dažādos preparātos medicīnā, kā smaržas uzlabotāji kosmētikā un niansētas garšas uzlabotāji pārtikas rūpniecībā. Ēteriskās eļļas labsajūtas uzlabošanai iespējams lietot arī mājas apstākļos.

Vairāk par ēterisko eļļu labvēlīgo ietekmi uz organismu stāsta aptieku tīkla “Apotheka” sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.

Ēteriskās eļļas ir dažādu komplicētu, gaistošu organisko savienojumu maisījums ar izteiktu, visbiežāk patīkamu aromātu. Piemēram, dārzā noplūcot un saberzējot starp pirkstiem garšaugu lapas vai lobot apelsīnu, mūs apņem izteikts smaržu vilnis, kuru rada tieši augā esošās ēteriskās eļļas. Taču to saturs augos ir diezgan niecīgs – sākot no 0,01 % līdz 10 %, tāpēc eļļas pārsvarā iegūst ar ūdens tvaika destilācijas metodi no augu lapām, ziediem, saknēm, sēklām, augļiem.

Ēterisko eļļu izmantošana mājas apstākļos

Ēterisko eļļu aromātu var ieelpot, uzpilinot pāris pilienus uz kokvilnas kabatlakatiņa, kā arī iepilinot to sildāmtraukā vai difūzerī. Tāpat eļļas ieteicams izmantot vannai un masāžai. Šādam nolūkam eļļu ieteicams atšķaidīt ar bāzes eļļu proporcijās 10–15 pilieni ēteriskās eļļas uz 20 tējkarotēm bāzes eļļas. Par bāzes eļļām sauc tās eļļas, kurās ēteriskās eļļas šķīst, piemēram, vīnogu kauliņu, aprikožu, mandeļu, jojoba eļļa, kā arī olīveļļa un saulespuķu eļļa. Vannai eļļas maisījumu pievieno, kad tā piepildīta pilna ar ūdeni, tad tā iedarbība būs ilgāka.

Pēdējo gadu laikā ēterisko eļļu pozitīvo ietekmi novērtē arvien vairāk cilvēku. Saaukstēšanās sezonā aptiekā visstraujāk aug pieprasījums pēc eikalipta, Austrālijas tējas koka un dižegļu ēteriskās eļļas, bet Ziemassvētku laikā iedzīvotāji biežāk meklē apelsīnu un krustnagliņu ēteriskās eļļas tonusam un labam garastāvoklim, tāpat iecienīta ir arī lavandas ēteriskā eļļa.

Ēteriskās eļļas jālieto uzmanīgi

Lai arī ēteriskās eļļas ir vērtīgas, tomēr jāatceras, ka tās ir ļoti spēcīgas un koncentrētas. Tās nav ieteicamas maziem bērniem un grūtniecēm, jo var izsaukt alerģiskas reakcijas un pat elpošanas traucējumus. Nekādā gadījumā ēteriskās eļļas nedrīkst lietot neatšķaidītā veidā iekšķīgi un arī ārīgi uz ādas, jo tās var izraisīt spēcīgu kairinājumu vai pat apdegumu. Vasarā, saulē jābūt piesardzīgiem ar citrusa ēteriskajām eļļām, jo tās var radīt ādas pigmentāciju. Tāpat svarīgi atcerēties, ka ēteriskās eļļas jāglabā cieši noslēgtā pudelītē, tumšā un vēsā vietā.

Ēteriskās eļļas dažādām situācijām

#1 Nervu sistēmai un sirdsdarbībai – kampars un mentols

Šīs eļļas plaši pielieto medicīnas preparātos, jo tām ir spēcīga iedarbība uz centrālo nervu sistēmu un sirdsdarbību. Tās visbiežāk iekļauj dažādu ziežu, krēmu un gēlu sastāvos, kurus izmanto kā pretiekaisuma vai elpošanu atvieglojošus līdzekļus pie saaukstēšanās vai kā sāpju mazinošus pie locītavu un muguras sāpēm. Šīs eļļas labvēlīgi iedarbojas uz elpceļiem, tāpēc tās var ieelpot, kad gadījies saaukstēties.

#2 Imunitātes stimulēšanai – Austrālijas tējas koks, rozmarīns, eikalipts

Ēteriskajām eļļām piemīt spēja iedarboties uz baktēriju šūnām, dezinficēt un stimulēt imūnsistēmu. Ļoti spēcīgas ir, piemēram, Austrālijas tējas koka, rozmarīna, eikaliptu ēteriskās eļļas – tās var lietot kā monopreparātus (sastāvā ietilpst tikai viena viela) aromterapijā, tās var tikt iekļautas pretsaaukstēšanās preparātu sastāvā. Austrālijas tējas koka eļļa tiek pievienota arī kosmētiskajiem līdzekļiem, jo tai ir antibakteriāla iedarbība. Kad ir novājināta imunitāte, ar šīm eļļām var dezinficēt gan telpas, gan ieelpot.

#3 Pret knišļiem un odiem – piparmētra, Austrālijas tējas koks, krustnagliņa un citruss

Šīs eļļas sajaucot ar ūdeni, iespējams pagatavot izsmidzināmo līdzekli odu un knišļu atbaidīšanai, tāpat šīs eļļas labi samazina kukaiņu kodumu niezi uz ķermeņa.

#4 Mieram un trauksmes mazināšanai – lavanda, kumelīte, melisa, sandalkoks

Aromāti, kas rodas no ēteriskām eļļām, iedarbojas uz smadzeņu nervu centriem, izraisot dažādas reakcijas. Tās var mazināt trauksmi un nemieru, uzlabot garastāvokli, nomierināt un arī vairot enerģiju, tonizēt. Piemēram, lavandas, kumelītes, melisas un sandalkoka eļļas nomierina, relaksē un palīdz iemigt. Tās var gan ieelpot, gan izmantot vakara vannā.

#5 Enerģijai – citrons, apelsīns, greipfrūts, krustnagliņa

Ēteriskās eļļas, kas izraisa enerģiju, tonusu un uzlabo garastāvokli, ir citronu, apelsīnu, greipfrūtu, krustnagliņu un rožu ēteriskā eļļa. Savukārt Ilang-Ilang ēteriskā eļļa darbojas līdzsvarojoši, kā prieka radītājs un arī afrodīzijs.