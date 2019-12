Foto: shutterstock.com

Igaunijā šogad ar masalām saslimušo cilvēku skaits sasniedzis 27 pēc tam, kad piektdien šī slimība apstiprināta no Ukrainas atbraukušai sievietei, informēja Igaunijas Veselības departamentā.

Masalas apstiprinātas pieaugušai sievietei, kas inficējusies Ukrainā. Igaunijā viņa kontaktējusies ar mazāk nekā desmit cilvēkiem, kuriem varētu būt risks inficēties.

Igaunijā masalu vakcinācijas līmenis šogad sasniedz 94,7%. ANO Pasaules veselības organizācijas (PVO) noteiktais vakcinācijas līmenis slimības uzliesmojumu novēršanai ir 95%.

Parasti masalu vīruss Igaunijā nonāk no ārvalstīm. Visbiežāk ar to inficējušies eksotiskās zemēs vai Ukrainā bijuši cilvēki. Ukrainā vakcinācijas problēmu dēļ ar masalām saslimušo skaits ir mērāms desmitos tūkstošu. Tā kā Igaunijā strādā gandrīz 20 000 cilvēku no Ukrainas, Veselības departaments iesaka darba devējiem veikt šo cilvēku vakcināciju.

Tāpat ārsti un epidemiologi iesaka atkārtoti vakcinēties cilvēkiem, kuri masalu poti saņēmuši līdz 1993.gadam. Tomēr Igaunijā gadā tiek piegādātas tikai 2600 masalu vakcīnas pieaugušajiem.

Bērnus pret masalām Igaunijā vakcinē obligāti.

Pēc PVO jaunākajiem datiem, nepietiekamas vakcinācijas dēļ dažās no pasaules nabadzīgākajām valstīm pagājušajā gadā pasaulē no masalām mirušo skaits pieaudzis līdz 142 000, kas ir par teju 15% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tiek lēsts, ka pagājušajā gadā ar masalām inficējās 9,8 miljoni cilvēki, kas ir par teju 29% vairāk nekā 2017.gadā.

Inficēšanās gadījumu skaits turpina pieaugt arī šogad. Saistībā ar masalu uzliesmojumiem Kongo Demokrātiskajā Republikā, Madagaskarā, Nigērijā, Ukrainā, Brazīlijā un citās valstīs pasaulē reģistrēto saslimšanas gadījumu skaitu šogad līdz novembra sākumam pieaudzis līdz 413 000, salīdzinot ar 353 000 visā pagājušajā gadā.

Arī Eiropā vērojams inficēšanās ar masalām pieaugums.

Masalas, kam ir raksturīgs drudzis un nelieli sarkani plankumi, parasti izraisa tikai vieglus simptomus, tomēr šī slimība ir viens no galvenajiem jaunu bērnu mirstības cēloņiem pasaulē.

Masalu vīruss izplatās pa gaisu, inficētajiem klepojot vai šķaudot, vai tiešos kontaktos ar inficētajiem cilvēkiem. Masalas ir ļoti lipīga slimība.

Saslimšanu ar masalām iespējams efektīvi novērst ar vakcīnu palīdzību, taču PVO pēdējos mēnešos brīdinājusi, ka vakcinēšanās rādītāji kļūst arvien sliktāki.