No šī gada 1. janvāra to var saņemt cilvēki darbspējīgā vecumā un strādājošie seniori pēc valsts apmaksātas medicīniskās rehabilitācijas stacionārā vai dienas stacionārā, ja ārstniecības iestāde izrakstā to būs norādījusi.

Nepieciešamību pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vērtēs nevis sociālā dienesta, bet medicīniskās rehabilitācijas speciālisti, tajā skaitā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, izvērtējot pacienta funkcionēšanas ierobežojumus un sasniedzamo mērķi.

Pēc medicīniskās rehabilitācijas 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu varēs saņemt ārpus rindas.

Pakalpojuma saņemšanai jāpiesakās ne vēlāk kā divus mēnešus pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas. Personas, kurām pakalpojums ir piešķirts vai kuras ir uzņemtas rindā līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai, rindas kārtībā varēs saņemt 14 dienu ilgu pakalpojuma kursu, ņemot vērā nosacījumus, kas pakalpojuma saņemšanai bija spēkā līdz šim.