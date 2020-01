Foto: pexels.com

Kā paildzināt mīlestību: zinātniskā pieeja

Jūtas jau sen kļuvušas par pētījumu un zinātnisko eksperimentu objektu. Kā par to raksta psychologies.ru, mūsdienās atzīts, ka pastāv seši uzvedības modeļi, kas padara mīlestības attiecības laimīgas un ilgstošas.

Kā stiprināt mīlestību, kā padarīt attiecības noturīgas un komfortablas? Izrādās, ka uz šiem jautājumiem ir diezgan konkrētas atbildes. Daži pētījumi norāda uz oksitocīna – “pieķeršanās hormona” lomu. Citi saka, ka pāru attiecībās nekas jau nav mainījies, tikai to, ko agrāk pieņēma tikai “ar ticību”, tagad pierādījuši pētnieki, bet viņu secinājumi padomu veidā ir lielisks atbalsts ilglaicīgu attiecību uzturēšanā.

1. Biežāk izpaust maigumu

Skūpsti, apskāvieni, glāsti, erotiska masāža… Jo biežāk notiek miesiska saskare ar partneri, jo vairāk smadzenes izstrādā oksitocīnu. Šim hormonam ir būtiska loma arī bērna ieņemšanā, iznēsāšanā, dzemdēšanā un zīdīšanas laikā.

Tāpat oksitocīnam ir svarīga nozīme gan ģimenes, gan mīlas un pat draudzības saikņu veidošanā un nostiprināšanā, kā to apliecina daudzi pētījumi.

Padoms: negaidiet īpašo noskaņojumu. Te darbojas noteikums: “apetīte rodas ēdot”: jo biežāk mēs noglāstām partneri, apskaujam un pieskaramies viņam, jo vairāk mēs vēlamies turpināt šo patīkamo mijiedarbību.

2. Runāt ar cieņu

Vārdu izvēle, balss tonis – viss ir svarīgi, kad pievēršamies savas mīlestības objektam. Jo vairāk izsakām cieņu otram cilvēkam un viņa vērtībām, jo draudzīgākā un maigākā tonī runājam, jo spilgtāk viņš jūt, ka viņu saprot un novērtē. Kad neredzam otrā sāncensi un konkurentu, vai priekšnieku un saimnieku, nostiprināt tuvu saikni kļūst vieglāk, bet nonākt pie kompromisa – vienkāršāk. Arī konflikti gadās retāk.

Padoms: atvainojies katru reizi, kad esi atkāpies no šī noteikuma, un nenovērtē par zemu sava toņa un vārdu ietekmi uz partneri.

3. Bieži izteikt pateicību

Pēc Kalifornijas Universitātes pētnieku domām (viņi testēja 77 pārus) – pateicība ir mīlas attiecību “līme”. Te nekas nenotiek bez oksitocīna: abiem partneriem tā līmenis ievērojami pieaug pēc katras pateicības izpausmes. Tas, kurš saņem pateicību, savukārt sūta pozitīvu ziņojumu pretī. Galu galā abi vēlas rīkoties un izpaust sevi “pozitīvi”.

Padoms: nejaukt intimitāti ar familiaritāti: pirmā dara labu, bet otra var aizvainot. Pateicības, komplimenti, vērtības apliecinājumi – lai tas visu laiku ir klātesošs attiecībās. Ja mēģināsiet vairākas dienas uzvesties tā, it kā nupat būtu iepazinušies, tas varētu būt efektīvs līdzeklis, lai attiecības uzplauktu.

4. Saglabāt pozitīvas ilūzijas

Jo ilgāk mēs saglabājam to skatienu uz partneri, kurš bija attiecību sākumā, jo vairāk ticam tām īpašībām, kuras viņam piedēvējām, jo labāk saglabājas “mīlas ilūzija” un jo ilgākas ir attiecības. Mēs visi tiecamies piekrist svešiem uzskatiem par mums, un vairums cilvēku izvēlas attiecības, kuras mums ir narcistiski patīkamas.

Tā vietā, lai salīdzinātu partneri ar citiem, un ne jau viņa labā, vai izteiktu asus kritiskus spriedumus, noturīgi pāri turpina redzēt un uzsvērt visu to, kas viņus otrā cilvēkā apbur.

Padoms: pēc katras kritiskās piezīmes atrodi, kas partnerī ir labs, un pasaki to viņam. Tā neļausi starp jums izveidoties emocionālai distancei.

5. Rakstīt un pārrakstīt savu stāstu

Mēs varam pastāstīt mūsu mīlas stāstu nevis kā pasaku par fejām, bet par raganām. Piemēram, ja vēlamies kritizēt partneri, nolaist tvaiku vai uzjautrināt klausītājus. Taču šāda žanra izvēle nepaliek bez sekām: daudzi pētījumi liecina, ka negatīvi stāsti ietekmē mīlestības vēsturi, kas šajā gadījumā parasti beidzas slikti.

Pat tad, ja mūsu stāstam bija kāpumi un kritumi, ja izvēlamies pozitīvu stāstu, turpinājums izvēršas tajā pašā tonī, un galu galā realitāte panāk izdomu. Vai Šekspīrs neteica, ka mēs esam no tā paša auduma, kā mūsu sapņi? Tāpēc labāk nepiešķirt pārāk lielu nozīmi murgiem.

Padoms: atvēliet laiku, lai apdomātu un varbūt pat pierakstītu visas priekšrocības, ko sniedz kopdzīve ar partneri, un jūsu skatījums kļūs labāks. Tā mēs praktizējam maģisko domāšanu un izvēlamies labāko mūsu pārim.

6. Izvēlies piedošanu

Nodevības vai krāpšanas gadījumā katrs izvēlas pats – aiziet vai palikt. Ja izvēlamies otro variantu, tad labāk darīt visu, kas no mums atkarīgs, lai piedotu no visas sirds, dodot sev tik daudz laika, cik nepieciešams. Kad lēmums pieņemts un “sagremošanas” process beidzies, jāatturas no partnerim adresētas apsūdzības un pārmetumiem.

Tas ir obligāts nosacījums, lai dotu iespēju visam turpināties labvēlīgā atmosfērā. Neaizmirsīsim, ka piedot nozīmē neiekarot varu pār partneri vai manipulēt ar viņu, piesaucot pagātnes kļūdu, bet pieņemt atbildīgo lēmumu pāršķirt attiecībās jaunu lapu.

Padoms: iemācies piedot nelielus partnera pārkāpumus ikdienas dzīvē, nevis glabāt aizvainojumu un reaģēt agresīvi.