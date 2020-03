Foto: SCANPIX/Sergei Fadeichev/TASS/LETA

Lai gan Krievijas varasiestādes ieviesušas stingru pārvietošanās uzraudzību un uzstāj, ka situācija tiek kontrolēta, ar Covid-19 inficēto skaits pēdējās diennakts laikā pieaudzis par 29%.

Inficēto skaits palielinājies par 33 cilvēkiem un sasniedzis 147.

31 no jaunatklātajiem inficēšanās gadījumiem reģistrēts Maskavā, un saslimušie ir personas, kas vairāk nekā pirms nedēļas atgriezušās no Eiropas, tostarp no Francijas, Itālijas, Spānijas un Vācijas.

Vēl divi inficēšanās gadījumi reģistrēti Sibīrijā.

Līdz šim Krievijā nav vēl konstatēts neviens Covid-19 pacienta nāves gadījums.

Kā ziņots, Krievija no trešdienas uz laiku slēgusi robežas ārvalstnieku ieceļošanai.

Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins pirmdien paziņoja, ka galvaspilsētā līdz 10.aprīlim tiek aizliegti jebkādi āra masu pasākumi, bet iekštelpās aizliegti pasākumi ar vairāk nekā 50 cilvēku piedalīšanos.

Tāpat Maskavā no 21.marta līdz 12.aprīlim tiks slēgtas skolas, sporta skolas un papildu izglītības iestādes. No pirmdienas Maskavas skolās ieviests brīvā apmeklējuma režīms.