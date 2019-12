Foto – Shutterstock

Šogad iedzīvotāji plaši tika aicināti vakcinēties pret gripu, bet kāpēc tad Rīgas aptiekās nekur vairs nav nopērkamas šīs vakcīnas? Kāpēc cilvēkus vajadzēja lieki tracināt? R.ROZE RĪGĀ

Nacionālā veselības dienesta (NVD) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Tanita Tamme-Zvejniece informē, ka pretgripas vakcīnu piegāde ir atjaunota un tagad tās pieejamas ģimenes ārstu praksēs. Tātad, lai veiktu vakcināciju, iedzīvotājus aicina vērsties sava ģimenes ārsta praksē.

NVD atgādina, ka noteiktām iedzīvotāju grupām vakcināciju pret gripu pilnīgi vai daļēji apmaksā valsts.

100% apmērā pretgripas vakcīna tiek nodrošināta grūtniecēm un bērniem vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem (iekļauta Bērnu vakcinācijas kalendārā), kā arī bērniem līdz 18 gadu vecumam ar hroniskām slimībām, piemēram, hroniskām plaušu slimībām, kardiovaskulārām slimībām (neatkarīgi no to cēloņa), vielmaiņas slimībām, nieru slimībām, ar imūndeficītu (ja saņem imūnsupresīvu terapiju), kā arī ja ilgstoši saņem terapiju ar Ac.acetylsalicylicum.

50% apmērā pretgripas vakcīna tiek apmaksāta iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem, kā arī pieaugušajiem ar hroniskām slimībām, piemēram, hroniskām plaušu slimībām, kardiovaskulārām slimībām (neatkarīgi no to cēloņa), vielmaiņas slimībām, nieru slimībām, personām ar imūndeficītu (ja saņem imūnsupresīvu terapiju).

Savukārt 25% apmērā pretgripas vakcīna tiek apmaksāta sievietēm līdz 70. pēcdzemdību perioda dienai.

Par atbilstību kādai no iepriekš nosauktajām grupām, kā arī vakcinācijas veikšanas iespējām ieteicams interesēties pie sava ģimenes ārsta.