Vīrusu un saslimšanu laikā, ja ar uzturu neizdodas uzņemt pietiekami daudz vitamīnu un minerālvielu, mēdzam lietot kādus aptiekā nopērkamos vitamīnus uztura bagātinātāju veidā. Taču ne visi vitamīni organismā sadalās vienādi, un vienus vajag lietot no rīta, bet citus – gluži pretēji – vakarā pirms miega, skaidro BENU aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa.

Rīta vitamīni

Lielāko daļu ūdenī šķīstošo vitamīnu ieteicams lietot no rīta tukšā dūšā – 30 minūtes pirms ēdienreizes vai divas stundas pēc ēšanas. Piemēram, B grupas vitamīnus labāk lietot no rīta tukšā dūšā, jo tie dod enerģiju un mazina stresu, kā arī uzlabo garastāvokli.

Savukārt C vitamīnu vislabāk lietot pēc ēdienreizes vai kopā ar maltīti, jo tā blakusefekti ir iespējama caureja un kuņģa kairinājums. Pareiza šā vitamīna lietošana palīdzēs samazināt blakņu iespējamību.

Arī D vitamīnu (kas ir taukos šķīstošais vitamīns) ieteicams lietot no rīta. Šis svarīgais vitamīns ne vien uzlabo organisma imunitāti un piedalās kalcija absorbēšanā, bet arī palielina darbspējas un dod enerģiju.

Dzelzi vislabāk lietot tukšā dūšā, jo, lai tas uzsūktos, nepieciešama skāba vide, tāpēc to var lietot kopā ar C vitamīnu vai ar apelsīnu sulu.

C vitamīns un B grupas vitamīni ir ūdenī šķīstoši, un organisms tos uzņem tik, cik tam nepieciešams, pārējo izvadot ar urīnu. Šie vitamīni organismā neuzkrājas, tāpēc tos ieteicams lietot kā uztura bagātinātājus katru dienu.

Pusdienlaika vitamīni

Ja lieto multivitamīnus, vislabākais laiks to uzņemšanai ir pēc pusdienām. Iemesls vienkāršs – brokastīs parasti ēdam maz, kā arī, ja lietojam nozīmīgus medikamentus, piemēram, asinsspiediena pazemināšanai, arī tos lieto no rīta. Tādēļ multivitamīnus labāk uzņemt pēc pusdienām.

Vakara vitamīni

Taukos šķīstošos vitamīnus – K, E, A – ieteicams uzņemt ar vakara maltīti, jo to rezerves uzglabājas aknās. Šos vitamīnus labāk uzņemt ēdienreizē, kas satur piesātinātos taukus vai eļļas, lai palīdzētu tos labāk absorbēt.

Arī magniju vēlams lietot vakarā, jo tas uzsūcas kuņģa-zarnu traktā un veicina pareizu un veselīgu miegu. Turklāt krampji visbiežāk cilvēku piemeklē naktī, tāpēc magnija lietošana palīdzēs no tiem izvairīties.

Vienīgais no B grupas vitamīniem, ko ieteicams lietot vakarā, ir B3 vitamīns jeb niacīns, kas piedalās iemigšanas procesos.

Visas dienas garumā

Ne vienmēr vajadzīgā vitamīna vai mikroelementa daudzumu varam uzņemt vienā reizē. Piemēram, kalciju ieteicams lietot dalīti, jo vienā reizē uzsūcas tikai līdz 500 miligramiem šīs minerālvielas. Kalcija citrātu varam uzņemt neatkarīgi no ēdienreizes, bet kalcija karbonātu – ēdienreizes laikā, jo, lai tas uzsūktos, vajadzīga skāba vide. Tomēr jāņem vērā, ka tas var traucēt nozīmīgu medikamentu, piemēram, statīnu, antibiotiku un vairogdziedzeru hormonu, uzsūkšanās procesam, tāpēc to labāk lietot 2–3 stundas pēc zāļu lietošanas. Nevajag arī kalciju lietot kopā ar dzelzi, jo tas mazinās kuņģa skābo vidi. Lielas kalcija devas samazina bēta karotīna, likopēna un astaksantīna uzsūkšanos no uztura.

Vēl par minerālvielām

Minerālvielas ieteicams lietot katru atsevišķi, piemēram, magniju uz nakti, savukārt cinkam labāk uzsūkties palīdz C vitamīns, tāpēc to lieto no rīta. Selēnu uzņem kopā ar antioksidantu vitamīniem un labāk – no rīta.

Ja ilgstoši lieto lielas cinka devas, tas var izraisīt vara deficītu, kas ir ļoti nozīmīgs locītavu veselībai.