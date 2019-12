Foto: pexels.com

Jaungada naktī (vai jebkuros citos svētkos) cilvēks var palikt viens dažādu iemeslu dēļ: draugi pēkšņi izšķīrās, otrā pusīte devās steidzamā komandējumā vai dežurē darbā, bet tuvie radinieki dzīvo simtiem kilometru tālu u.tml. Kā sagaidīt Jauno gadu, ja esi viens?

Iespējas trokšņainu svētku faniem

Zinot, ka Jaunais gads jāsvin vienatnē, izlem: vai vēlies būt tuvāk svētku burzmai vai arī labāk iztiksi bez trokšņainas kompānijas? Ja vēlies būt cilvēkos, apsver šīs iespējas:

• Vēl pirms pusnakts tuvošanās ielej termosā tēju vai karstvīnu, silti saģērbies, vari paņemt līdzi pīrādziņus un citus gardumus, kādu karnevāla masku, brīnumsvecītes, hlopuškas. Pastaigājies pa svētku noskaņās dzīvojošo pilsētu, esi atvērts komunikācijai, smaidi, apsveicinies ar garāmgājējiem. Ticiet mums, tu nejutīsies vientuļi. Uzdāvini citiem saldumus, cepumus, Ziemassvētku rotājumus, kartītes, uzņem svētku fotogrāfijas, ieraksti video. Dari to no sirds – iztēlojies, ka apkārtējo cilvēku noskaņojums ir atkarīgs no tevis.

• Žanra klasika – Vecgada vakars pilsētas galvenajā laukumā pie egles vai vismaz salūta vērošana no balkona vai mājas pagalmā.

• Jaungada naktī klubi un restorāni viesiem organizē īpašas izklaides programmas. Konkursu gaitā vari iepazīties ar kādu draudzīgu kompāniju un piebiedroties viņiem. Jā, mēs zinām, ka daudziem cilvēkiem vajadzīga sava kompānija, lai dotos uz bāru vai restorānu, taču Vecgada vakars ir neformālākā gada nakts. Lai kur tu atrastos, viegli saplūdīsi ar jautru un bezrūpīgu cilvēku pūli, iegūsi jaunus paziņas.

• Apmeklē kādu elegantu Jaungada balli ar šampanieti un balles dejām!

• 31. decembra priekšvakarā organizē sev ceļojumu uz citu pilsētu vai valsti. Vai tā būs vecā labā Eiropa vai kāda eksotiska sala – lemt tev. Nepieciešams tikai iepriekš pasūtīt biļetes un rezervēt vietu viesnīcā. Jaunas vietas vienmēr nozīmē piedzīvojumus un avantūras, tā ir brīvība un drosme. Turklāt apkārt ir svešinieki (visbiežāk – pozitīvi noskaņoti), kuriem nav absolūti nekāda sākotnējā viedokļa par tevi. Ja nevari doties ceļojumā, noīrē viesnīcas numuru (jā, kaut vai savā pilsētā). Pasūti ēdienu savā istabā, uzvelc mīkstu baltu peldmēteli, ieslēdz mūziku, dejo un izbaudi notiekošo. Vai arī skaisti saģērbies un dodies uz viesnīcas bāru.

Kā vienatnē sagaidīt Jauno gadu mājās?

Tev patīk mājas komforts, un Vecgada vakarā negribi no tā atteikties? Arī tad ir viegli atrast sev kādu izklaidi!

Pat ja tuvumā nav draugu, radinieku vai otrās pusītes, mēģini uzaicināt kopā sagaidīt Jauno gadu vientuļus kolēģus, kaimiņus vai paziņas no interešu pulciņiem vai kursiem. Organizē mājas ballīti!

Patiesībā jau vairs nav tāda jēdziena “Vecgada vakars vienatnē” – dzīvojam jaunu tehnoloģiju un globālā tīmekļa pasaulē. Ja Jaungada naktī tuvinieki ir tālu, bet draugi devušies uz siltajām zemēm, vienmēr var piezvanīt viņiem vai uzrakstīt ziņu kādā no sociālajiem tīkliem.

Sociālajos tīklos var arī uzrakstīt, ka meklē sabiedrību Jaunā gada sagaidīšanai. Tikai raksti par to jautri un pozitīvi. Ja čīkstēsi un žēlosies, diez vai kāds atbildēs. Palūdz draugus ieteikt tālāk tavu ierakstu – cilvēki, kuri lasīs ziņojumu, redzēs daudzos kopīgos draugus un sapratīs, ka tev var uzticēties.

Mēs neaicinām tevi visu vakaru dirnēt pie datora un telefona, taču ir arī tāda iespēja – sagaidīt jauno gadu internetā. Tur atrodami virkne dažādu forumu, kuros pulcējas tādi paši cilvēki, kuri nolēmuši pavadīt vakaru virtuālo paziņu sabiedrībā.

Ja jūti, ka svētki ar nepazīstamiem cilvēkiem diez vai iepriecinās, velti Vecgada vakaru sev un savai labsajūtai, baudot mājas mieru.

Nodrošinies ar gardumu un dzērienu krājumiem (ja slinkums rosīties pie plīts, pasūti uz mājām gatavu ēdienu). Noteikti izrotā istabu, kurā gatavojies svinēt Jauno gadu. Lai tas būtu vismaz mazs rotāts egles zariņš vai Ziemassvētku kompozīcija ar sveci. Tas radīs svētku noskaņu, pat ja tā spītīgi nevēlas ierasties pie tevis.

Kad viss sagatavots, vari skaisti saģērbties un ieveidot kaut vistrakāko frizūru. Vai arī pavadīt visu vakaru iemīļotajā mājas tērpā. Tu esi mājās viens, nevienam nav jāizdabā un jāpielāgojas, baudi brīvību. Iedomājies, cik tas ir brīnišķīgi – vari darīt ko gribi, kaut vai ēst, sēžot uz paklāja, bieži pārslēgt kanālus un vispār – veltīt laiku tikai sev, nevis visu vakaru satraukties, vai tikai viesiem kaut kā netrūkst.

Varbūt tu jau sen neesi pārskatījis savu pastmarku kolekciju vai sašķirojis fotogrāfijas? Kāds ilgu laiku nav paņēmis rokās ģitāru (vijoli, flautu), nav apsēdies pie klavierēm (bungām), nav zīmējis, veidojis? Vari pievērsties kādam no saviem iecienītākajiem hobijiem, paveikt kaut ko, kam ikdienas darbu skrējienā nekad nav atlicis laiks. Patīk adīt? Adi! Galvenais, lai nodarbe sagādā prieku! Patīkamo nodarbju komplektā varētu ietilpt arī aromātiska vanna.

Vai arī tev nebija laika izlasīt grāmatu, kuru ieteica draugi, un noskatīties iemīļoto seriālu? Sarīko Ziemassvētku filmu maratonu. Izveido to filmu sarakstu, kuras jau sen gribēji noskatīties. Daudzi pārskata savu iecienīto TV seriālu vai TV šovu Ziemassvētku sērijas. Vari izveidot sarakstu pēc žanra – skatīties tikai komēdijas, šausmu filmas vai melodrāmas. Parastās dienās mēs ne vienmēr atļaujamies vairākas stundas pēc kārtas skatīties filmas un TV šovus – tad dari to Jaungada vakarā!

Bet varbūt tu nolemsi nospļauties par visu šo “ņemšanos” ap svētkiem un ar prieku dosies savlaicīgi gulēt, aizbāžot ausis, lai nedzirdētu mūziku un piedzērušos kaimiņu klaigāšanu.

Vēl dažas idejas:

Ieraksti videoziņu, kuru noskatīties pēc gada. Uzņem video un tajā pastāsti, kur šobrīd dzīvo, kur strādā, kā jūties, kas dzīvē ir svarīgs, kādi ir tavi mērķi, kādas valstis vēlies apmeklēt, ko vēlies iegādāties. Neierobežo sevi laikā – runā tik, cik vajag. Kad pēc gada pārskatīsi šo videoklipu, būsi pārsteigts. Mēs sevi redzam katru dienu un nepamanām, kā mainās mūsu dzīve. Izrādās, gada laikā mēs atradām jaunu hobiju, nomainījām divus darbus, iemācījāmies jaunu valodu, noskrējām pusmaratonu.

Iesaiņo sev dāvanu, kuru atvērsi pēc pusgada. Piemēram, iesaiņo vīna pudeli, grāmatu, jaunu T-kreklu un neaizmirsti pievienot vēstuli, kurā uzrunā sevi. Tā uzmundrinās, kad to izlasīsi gada vidū, un atgādinās par mērķiem, kurus sev izvirzīji gada sākumā. Tev būs vēl seši mēneši, lai “visu sakārtotu”. Būs stimuls un iedvesma, kad atcerēsies, kā rakstīji šo vēstuli, ticēji sev un solīji nepadoties. Ja nevēlies gatavot dāvanu sev (žēl gan), gatavo to kādam no saviem tuviniekiem. Jebkurš cilvēks ar prieku saņems neparastu dāvanu, kas viņam tika sagādāta Jaungada vakarā.

Pievērsies skrapbukingam. Izveido oriģinālu “atmiņu albumu”. Izmanto visus pieejamos materiālus: fotogrāfijas, izgriezumus no žurnāliem, apsveikuma kartiņas, uzlīmes, monētas, biļetes, piemiņas lietas. Centies albumu sadalīt pa mēnešiem un piepildi to ar lietām, kuras atgādina par mēneša notikumiem. Tā tu noslēdz gadu un atkal atceries emocijas un iespaidus, ko tas sniedza.

Atved uz mājām mājdzīvnieku. Sapņo par kaķi, suni, papagaili vai bruņrupuci? Jaunais gads ir īstais laiks, lai sapņi piepildītos. Varbūt jauno draugu vari paņemt no patversmes? Gada sākšana ar tik nozīmīgu un priecīgu notikumu ir lieliska “iestrāde” nākamajām 364 dienām.

Iztēlojies, ka tev būtu jāraksta memuāri. Kādus savas dzīves mirkļus tu gribētu tajos attēlot? Vai iedomājies, ka jāraksta iepazīšanās sludinājums. Ko tu tajā rakstītu, ko tev šķistu svarīgi pateikt par sevi, bet ko – varbūt noklusēt? Šovakar tu esi vislabākajā kompānijā – savā, tad nu apdomā, kāds cilvēks tu esi.