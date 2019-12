Foto: Unsplash

Mājas saimnieks viesim: – Vai ieslēgt gaismu kāpnēs?

– Nē, paldies, es jau guļu lejā.

***

Īsts draugs ir cilvēks, kuram nav īpaši jālūdz, lai viņš tavās viesībās pateiktu: “Cienījamie viesi, vai jums nešķiet, ka saimnieki ir noguruši, un pienācis laiks posties mājās”.

***

Frāzes “Un tagad es jums parādīšu mūsu ģimenes albumu!” vai: “Paskatieties, kā mūsu dēls mācās!” ievērojami ietaupa ēdienus un dzērienus.

***

Labs viesis nekad negaida, kamēr saimnieki sāks dot mājienus, ka viņa ciemošanās ir ievilkusies un būtu jāprotas. Šis viesis ir pirmais, kurš saka:

– Kaut kā esmu aizsēdējies pie jums pārāk ilgi. Kur te pie jums varētu pagulēt līdz rītam?

***

Namamāte viesiem:

– Nekautrējieties, cienājieties!

Pēkšņi ierunājas mazā meita:

– Mammu, tu runā nepareizi. Jāsaka tāpat kā mūsu bērnudārzā: “Mājās ēdīsiet, ko gribat, te jāēd tas, ko dod!”

***

Atgriežoties no viesībām sieva rāj vīru:

– Tu ne tikai aizmigi, kad jubilāre dziedāja āriju, pamostoties no augšējā “si”, tu teici: “Izlaidiet taču kāds to suni laukā!”

***

– Ko man darīt? Daudziem draugiem un paziņām tā iepaticies viesoties pie manis. Vairs nav spēka.

– Ļoti vienkārši: trūcīgākajiem aizdod desmitnieku, bagātākajiem lūdz aizdot simts eiro. Tici man, gan vieni, gan otri pēc tam metīs līkumu tavai mājai.

***

Namamāti iepazīstina ar kārtējo viesi:

– Tas ir Dr. Bērziņš.

– Ļoti priecājos. Sakiet man, dakter, naktī es bieži pamostos…

– Atvainojiet, es neesmu ārsts, bet tiesību zinātņu doktors.

– Labi, tad sakāt, kāds sods pienāktos par laulātā noindēšanu?

***

Vīrs un sieva gaida viesus.

Sieva sapucējusies, uzkrāsojusies, ar frizūru, bet vīrs tāpat apakšbiksēs klīst pa dzīvokli.

Sieva: – Apģērbies taču, tūlīt nāks viesi.

Vīrs: – Nē, lai jau viņi redz, kā tu mani baro.

Sieva: – Nu tad novelc arī bikses, lai redz, par ko gan lai tevi barotu.

***

Zvans pie durvīm. Saimnieks atver, uz sliekšņa – viesi.

– Varējāt jau iepriekš pabrīdināt, – viņš pārmet.

– Gribējām tevi sastapt mājās…

***

– O, jūs esat cietuma priekšnieks!” – kāda dāma iesaucas, sarunājoties ar galda kaimiņu viesībās. – Cik interesanti! Jūs droši vien sākāt no pašas apakšas kā vienkāršs ieslodzītais un tad taisījāt karjeru?

***

Senā drūmā pilī ieradies viesis un īpašnieks ierāda viņam istabu.

– Pastāsti man, – viesis jautā: – Vai šajā istabā noticis kaut kas neparasts?

– Tas notika apmēram pirms desmit gadiem, – atbild īpašnieks.

– Cik interesanti! Un kas notika?

– No rīta viesis, kurš te nakšņoja, izrādījās dzīvs.

***

Namamāte, kura nesen rīkoja vakariņas, satiek uz ielas ārstu un uzsāk sarunu:

– Man ļoti žēl, ka vakar jūs nevarējāt ierasties pie mums uz vakariņām.

– Tas nekas. Šīs vakariņas jau tāpat man izrādījās ļoti patīkamas – mani apmeklējis jau trešais tajās pabijušais viesis.

***

Korporatīvā pasākumā darbinieka sieva pieiet pie cienījama izskata cilvēka un vaicā:

– Sakiet, lūdzu, vai jūs esat uzņēmuma izpilddirektors?

– Jā, bet kā jūs uzminējāt?

– Mans vīrs jūs tik smieklīgi atdarina, ka vienmēr smejamies līdz vēdergraizēm!

***

Ja pēkšņi ierodas viesi un dzīvoklī nekārtība, pirms durvju atvēršanas ātri noliec spaini ar lupatu un saslapini rokas. Un uzreiz nevis māja nav kārtībā, bet tīrīšana norit pilnā sparā.

***

– Tagad dzersim tēju! – teica namamāte.

– Labāk dzersim to, ko jau dzeram visu vakaru! – iebilda viesi.

***

Laulātie pošas doties viesos. Sieva jautā vīram: – Mīļais, vai tu drīz?

– Pēc piecām minūtēm.

– Tad labi.

– Pēc tavām piecām minūtēm, dārgā.

– Oi, tas ir par ilgu!

***

Ģimene vakariņo. Pēkšņi vienam no ēdājiem krīt nazis (kas ir “zīme” – nāks viesis). Ģimenes galva pasniedzas un viņam izdodas noķert nazi dažu centimetru attālumā no grīdas. Pēc vakariņām jaunākais dēls, izgājis pastaigāties, atgriežas un kliedz: – Mammu, tēti, tur Pēteronkulis iestrēdzis liftā!

***

Meitene pirmo reizi viesojas pie puiša: – Kur tu parasti pakarini savu mēteli?

– Mēs, vīrieši, parasti savas lietas pakarinām uz grīdas.